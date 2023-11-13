НБУ зобов'язав аграріїв швидше повертати в Україну валютну виручку

Національний банк скоротив удвічі до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів. Про це повідомляється на сайті Національного банку.

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Йдеться про такі коди УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олії соняшникова, сафлорова або бавовняна), 1514 (олії свиріпова, ріпакова або гірчична), 2306 (макуха).

Граничний термін у 90 днів встановлюється за розрахунками за експорт, здійснений із 11 листопада 2023 року.

Своє рішення НБУ пояснює поданням Кабінету міністрів.

"Воно покликане посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків", – йдеться в повідомленні.