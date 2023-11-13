НБУ зобов'язав аграріїв швидше повертати в Україну валютну виручку
Національний банк скоротив удвічі до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів. Про це повідомляється на сайті Національного банку.
Йдеться про такі коди УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1507 (олія соєва), 1512 (олії соняшникова, сафлорова або бавовняна), 1514 (олії свиріпова, ріпакова або гірчична), 2306 (макуха).
Граничний термін у 90 днів встановлюється за розрахунками за експорт, здійснений із 11 листопада 2023 року.
Своє рішення НБУ пояснює поданням Кабінету міністрів.
"Воно покликане посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків", – йдеться в повідомленні.
- 1 листопада Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт із верифікації агроекспортерів в умовах воєнного стану. Постанова набрала чинності з 10 листопада.
- Після цієї дати право на експорт матимуть тільки верифіковані експортери (або компанії, які отримали експортну ліцензію, якщо вона передбачена).
- Постанова стосується експорту пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, соєвої, ріпакової та соняшникової олії, макухи.
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