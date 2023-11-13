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НБУ обязал аграриев быстрее возвращать в Украину валютную выручку

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 09:36
НБУ обязал аграриев быстрее возвращать в Украину валютную выручку - Фото
Экспорт зерна (Фото: STR/IGOR TKACHENKO)

Национальный банк сократил вдвое до 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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Речь идет о таких кодах УКТ ВЭД: 1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1205 (семена сурепки или рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1507 (масло соевое), 1512 (масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое), 1514 (масла сурепное, рапсовое или горчичное), 2306 (жмых).

Предельный срок 90 дней устанавливается по расчетам за экспорт, осуществленный с 11 ноября 2023 года.

Свое решение НБУ объясняет ходатайством Кабинета министров.

"Оно призвано усилить дисциплину соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчета", — говорится в сообщении.

  • 1 ноября Кабинет министров запустил экспериментальный проект по верификации агроэкспортеров в условиях военного положения. Постановление вступило в силу с 10 ноября.
  • После этой даты право на экспорт будут иметь только верифицированные экспортеры (или компании, получившие экспортную лицензию, если она предусмотрена).
  • Постановление касается экспорта пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса или кользы, семян подсолнечника, соевого, рапсового и подсолнечного масла, жмыха.
Андрей Водяный
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