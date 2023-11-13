НБУ обязал аграриев быстрее возвращать в Украину валютную выручку

Национальный банк сократил вдвое до 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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Речь идет о таких кодах УКТ ВЭД: 1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1205 (семена сурепки или рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1507 (масло соевое), 1512 (масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое), 1514 (масла сурепное, рапсовое или горчичное), 2306 (жмых).

Предельный срок 90 дней устанавливается по расчетам за экспорт, осуществленный с 11 ноября 2023 года.

Свое решение НБУ объясняет ходатайством Кабинета министров.

"Оно призвано усилить дисциплину соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчета", — говорится в сообщении.