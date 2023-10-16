Что нужно знать о свопе — еще один инструмент хеджирования рисков путем обмена платежами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

В предыдущих публикациях мы рассмотрели общие основы функционирования производных инструментов и особенности форвардов, опционов и опционных сертификатов. Темой сегодняшней публикации является своп – еще один дериватив, давно используемый в мировой финансовой практике с целью хеджирования рисков.

Экономическая сущность

Своп (англ. обмен) — это деривативный контракт, посредством которого две стороны обмениваются денежными потоками или обязательствами от двух разных инструментов. Проще говоря, это контракт по хеджированию риска путем обмена платежами. Такой контракт может заключаться как на организованном рынке, так и вне его.

Определения свопа, приведенные в Законе Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" (далее — Закон 3480) и Налоговом кодексе Украины, имеют общий характер и определяют только периметр для структурирования необходимой для сторон конфигурации инструмента.

Какие свопы существуют ?

На сегодняшний день существует очень большое количество вариантов использования свопов. Мы приведем примеры основных видов свопов.

Процентный своп (interest rate swap) — это соглашение между двумя сторонами об обмене разными процентными платежами (рассчитанными по фиксированной и плавающей процентной ставке) в одной валюте в течение срока, указанного в контракте. Сумма процентного платежа рассчитывается на основании суммы, процентной ставки и соответствующего процентного периода.

Валютный своп (currency swap) – это соглашение, предусматривающее обмен денежными потоками, номинированными в разных валютах, согласованных сторонами.

Товарный своп (commodity swap) используется для обмена денежными потоками, зависящими от цены товара. Поскольку цена товаров может изменяться, производится обмен фиксированной цены товара (на сегодняшний день) на плавающую цену.

Фондовый своп (equity swap) – соглашение об обмене будущими денежными потоками между двумя сторонами, где одна сторона генерирует денежный поток, основанный на акционерном капитале, а вторая сторона – условно фиксированный денежный поток, основанный, например, на LIBOR.

Своп долг/капитал (debt-equity swap) — соглашение, предусматривающее обмен сторонами денежных потоков, генерируемое акционерным и долговым капиталами.

Своп на совокупную прибыль (total return swap) — сделка, при которой прибыль от определенного актива обменивается на фиксированную процентную ставку. Сторона, уплачивающая фиксированную ставку, берет на себя риск относительно определенного актива (в т.ч. акций). Например, инвестор может заплатить стороне фиксированную ставку в обмен на доступ к акциям, реализуя прирост капитала и получая дивиденды, если таковые имеются.

Кредитный дефолтный своп (credit default swap) — сделка, заключаемая с целью хеджирования кредитного риска (невыполнение контрагентом обязательств), хотя покупатель защиты может и не нести кредитного риска или нести его косвенно. Данный инструмент относится к третьей волне деривативов — кредитных деривативных инструментов и будет рассмотрен в следующей публикации.

Есть ли опыт использования свопов в Украине?

Несомненно, такой опыт есть и он был получен в банковской системе, поскольку именно банки способны эффективно управлять процентными и валютными рисками.

Исторически первым свопом на Украине был валютный своп. Еще до разработки первых нормативно-правовых актов, регламентирующих заключение свопов, банки заключали встречные договоры по купле-продаже в валютной паре. Обязательства по встречным договорам выполнялись либо обменом полными денежными потоками, либо зачислением встречных требований (неттингом) с доплатой разницы выигравшей стороне.

Таким образом, банки с помощью имеющихся возможностей по заключению договоров купли-продажи валюты структурировали валютные свопы. Другими словами, банки структурировали дериватив с помощью других сделок, что является хорошим примером финансового инжиниринга: когда участники рынка имеют знания относительно определенных финансовых продуктов и нуждаются в них, то они могут искусственно сконструировать такой инструмент с помощью других более простых инструментов.

Когда регулятор соответствующего рынка замечает подобный инжиниринг, наилучшим ответом является принятие соответствующих нормативно-правовых актов с целью регулирования таких сделок. Так, заключение свопов на банковском рынке регламентировано следующими постановлениями НБУ:

Постановление НБУ №222 от 31.03.2016 "Об утверждении Положения о проведении Национальным банком Украины операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп"";

Постановление НБУ №67 от 28.05.2020 года "Об утверждении Положения о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки".

Хорошим примером проведения валютного свопа является соглашение между центробанками Украины и Польши (21 марта 2022 вступило в силу) со следующими характеристиками: валютная пара — гривна/доллар США, срок действия сделки — 1 год с возможностью пролонгации, объем — до 1 млрд дол. США в эквиваленте.

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Кроме банков валютный своп может быть интересным компаниям, заключающим внешнеэкономические договоры и имеющим поступление или обязательство по пересчету валюты контрагента, поскольку такие компании имеют возможность провести хеджирование валютного риска (изменения валютного курса, что приведет к убыткам).

К примеру, компания А привлекла валютный кредит на 1 год в размере 1 млн долл., а тратить привлеченные средства компания А будет в гривне, что обуславливает необходимость продажи валютного поступления. Вместе с тем, осознавая необходимость погашения кредита в иностранной валюте, компания А должна откупить через год 1 млн. дол. по неопределенному курсу. Если курс доллара увеличится, компания А должна заплатить больше гривны, чем получила при продаже 1 млн дол. В целях передачи валютного риска другому лицу компания А может заключить валютный своп, предусматривающий обратный выкуп 1 млн дол. на определённых условиях. Обычно курс обратного обмена определяется с учетом соотношения процентных ставок по соответствующим валютам и на соответствующий срок.

Также очень интересным инструментом является процентный своп, идея которого заключается в обмене денежных потоков с фиксированной процентной ставки на плавающую процентную ставку:

одна сторона — плательщик фиксированной ставки (fixed rate payer) обязуется производить платежи по фиксированной процентной ставке в определенные даты в течение периода действия свопа;

вторая сторона – плательщик плавающей ставки (floating rate payer) обязуется осуществлять платежи на основе определенной ставки-ориентира, например LIBOR.

Денежный объем обмениваемых платежей рассчитывается по определенной в свопе сумме, называемой условной суммой (national amount). Суммы платежей, по которым обмениваются стороны, рассчитываются по договоренной периодической процентной ставке умноженной на условную сумму контракта. Таким образом стороны обмениваются только процентными платежами, а условная сумма выполняет роль масштабирующего коэффициента, что помогает конвертировать процентную ставку в денежный поток.

Современная практика использования процентных свопов в Украине началась с принятием Постановления НБУ "Об утверждении Положения о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки" №67 от 28.05.2020. С тех пор состоялось 12 аукционов с заключением контрактов с разными ставками и условными суммами.

Такой инструмент (процентный своп) может быть интересен тем, кто использует процентные инструменты – депозиты, кредиты, облигации и т.д.

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Однако следует отметить, что активному использованию такого инструмента как своп должно предшествовать приведение в соответствие налогового законодательства к нормам Закона 3480. В первую очередь речь идет о налогообложении данных операций НДС. Поскольку для обмена, например, процентными платежами (процентный своп), отсутствуют встречные кредиты/депозиты, следовательно, такие процентные платежи не являются процентами, уплаченными как плата за использование привлеченных на определенный или неопределенный срок средств или имущества. Подобный подход может привести к начислению НДС. Во избежание подобных разногласий и требуется постоянное приведение в соответствие законодательства.

Выводы

Хеджирование рисков с помощью свопов является действенным и полезным механизмом, понятным нашим международным партнерам. Несмотря на узаконивание свопов в Законе 3480 и наличие определения в Налоговом кодексе, на сегодняшний день такие свопы не имеют широкого применения в Украине, однако с развитием финансовых рынков применение таких контрактов становится актуальным, особенно для иностранных партнеров, которые планируют инвестировать средства в украинскую экономику.

В следующей публикации мы планируем ознакомить вас с кредитными деривативными инструментами (кредитным дефолтным свопом и кредитными нотами).

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net