Что нужно знать об опционе – базовом инструменте хеджирования рисков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

В предыдущей публикации мы рассмотрели форвард – фундаментальный дериватив, с которого началось развитие производных финансовых инструментов. Темой сегодняшней публикации является опцион – другой базовый дериватив, давно используемый в мировой финансовой практике с целью хеджирования рисков.

Экономическая суть

Опцион – деривативный инструмент, по которому продавец предоставляет покупателю право (не обязательство) купить у него или продать ему базовый актив по определенной цене в будущем.

Ключевое отличие опциона от других деривативных инструментов состоит в том, что покупатель опциона не обязан выполнять условия контракта, он только имеет возможность (опцию). В обмен на эту возможность может быть предусмотрена уплата покупателем опциона определенной суммы денег, называемой ценой опциона (option price), или премией опциона (option premium).

Премия по опциону является своеобразной платой за полученное право, поскольку сам контракт не обязывает покупателя ни к чему, однако дает возможность воспользоваться лучшими условиями при наступлении неблагоприятных событий. Продавец защиты по опциону получает премию, в то же время обязуется выполнить условия опциона, если этого желает покупатель защиты по опциону.

В опционе определяется базовый актив, количество такового актива, стоимость выполнения (strike price) и дата окончания деяния права предъявить требование другой стороне (экспирации). Если владелец опциона использовал такое право для покупки или продажи базового актива, то говорят, что опцион исполнен (exercised). Если срок действия опциона истек, а его исполнение не произошло, то говорят, что опцион истек (terminated).

Общее правовая основа для выпуска/заключения, обращения/замены стороны в контракте и погашения/исполнения данного деривативного инструмента содержится в Законе Украины " О рынках капитала и организованных товарных рынках" (далее – Закон 3480) .

Определения опциона, приведенные в Законе 3480 и Налоговом кодексе Украины, носят общий характер и определяют только периметр для структурирования необходимой для сторон конфигурации финансовой модели.

Порядок регистрации выпуска и утверждения проспекта опционных сертификатов установлен Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 09.09.2021 г. № 750 "Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии опционных сертификатов и их обращении".

Классификация опционов

По виду права предъявления требования другой стороне существуют опционы "колл" и "пут".

если покупатель (защиты по опциону) имеет право купить (предъявить требование другой стороне продать) в будущем базовый актив, такой опцион называется опцион "колл" (от англ. "call option" – возможность получить).

если покупатель (защиты по опциону) имеет право продать (предъявить требование другой стороне купить) в будущем базовый актив, такой опцион называется опцион "пут" (от англ. "put option" – возможность отдать).

Также существует две модели определения термина экспирации: американская (когда указывается период возможного предъявления требования другой стороне) и европейская (когда указывается определенный момент предъявления требования другой стороне).

Данный деривативный инструмент может существовать в форме деривативного контракта и деривативной ценной бумаги:

Деривативный контракт (опцион) – это договор, условия которого предусматривают обязанность одной стороны такого договора по базовому активу и/или условия которого устанавливаются в зависимости от значения базового показателя, а также могут предусматривать обязанность проведения денежных расчетов. Опцион может заключаться на организованном рынке или вне его, а также может предусматривать обязанность одной стороны уплатить другой стороне определенную сумму средств за приобретенное право требования по такому опциону (премию опциона);

деривативная ценная бумага (опционный сертификат) – ценная бумага, удостоверяющая право его владельца на приобретение у его эмитента (опционный сертификат на приобретение) или на продажу его эмитента (опционный сертификат на продажу) базового актива по цене, в срок и на других условиях, определенных проспектом (решением об эмиссии ценных бумаг) опционных сертификатов. Опционный сертификат может включать расчеты между сторонами в зависимости от цены базового актива без его приобретения или продажи.

Преимуществом опционных сертификатов является то, что покупателем может быть не одно лицо (в отличие от опциона), сертификаты могут перепродаваться через договоры купли-продажи ценных бумаг (что понятно и привычно для участников рынков капитала), а также их выпуск происходит с участием Комиссии, что делает эту форму деривативного инструмента более безопасной, чем деривативный контракт, который может заключаться вне организованного рынка. Вместе с тем, на сегодняшний день не состоялось ни одного выпуска опционных сертификатов.

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Примеры спекулятивных стратегий и моделей использования опционов

Мы рассмотрим использование опционов на примере хеджирования процентного риска (вероятность возникновения убытков из-за изменения процентных ставок).

Опционы на процентную ставку (кеп, флор и коллар) позволяют покупателю защиты обезопасить себя от изменения ставок:

посредством установки через опцион верхнего лимита процентной ставки, выплачиваемой по ссуде, полученной под плавающую ставку;

с помощью установки через опцион нижнего лимита выплачиваемой процентной ставки по вкладу, размещенному под плавающую ставку.

Базой для расчета процентного опциона является кредит или депозит.

Опцион "кеп" (от англ. "cap" – потолок) – это опцион на процентную ставку, сторонами которого выступают покупатель защиты (представляющий заемщика кредита с плавающей процентной ставкой) и продавец защиты. Соглашение предусматривает установление верхнего лимита процентной ставки для покупателя защиты – процент выше этого лимита должен быть компенсирован продавцом защиты по истечении расчетного периода.

Опцион "флор" (от англ. "floor" – пол) считается соглашением обратным к опциону кеп: покупатель защиты олицетворяет вкладчика, разместившего средства под плавающую процентную ставку, и желающий защитить себя от риска снижения процентной ставки с помощью установления нижнего лимита процентной ставки.

Удобство продавца защиты состоит в том, что он получает фиксированную премию как при продаже любого другого опциона. Продавец защиты при необходимости обязан компенсировать разницу между лимитом и реальной ставкой.

На основе этих двух опционов (кеп и флор) был разработан опцион коллар (от англ. "collar" – воротничок), представляющий собой комбинацию опционов кеп и флор: процентная ставка "зажимается" как сверху, так и снизу. Продавец защиты по опциону коллар в обмен на премию гарантирует покупателю защиты, что процентная ставка не будет выше или ниже определенных лимитов. С экономической точки зрения:

для условного заемщика приобретение защиты означает приобретение защиты по опциону кеп с продажей защиты по опциону флор. Другими словами, сторона 1 имеет возможность потребовать от стороны 2 компенсацию (в случае роста ставки) превышения установленного лимита (по опциону кэп). Вместе с тем, если процентная ставка снизится ниже установленного лимита, уже сторона 2 приобретает право требовать от стороны 1 компенсацию разницы между текущей ставкой и лимитом (по опциону флор);

для условного вкладчика приобретение защиты означает приобретение защиты по опциону флор с одновременной продажей защиты по опциону кеп. Иными словами, сторона 1 может потребовать от стороны 2 компенсацию (в случае снижения ставки) между текущей ставкой и нижним лимитом (по опциону флор). Вместе с тем, если процентная ставка превысит установленный лимит, уже сторона 2 приобретает право требовать от стороны 1 компенсацию разницы между лимитом и текущей ставкой (по опциону кеп).

Часто опционы служат инструментом одношагового хеджирования. Однако возможности и масштабы мировых рынков капитала обусловили появление более сложных, многошаговых стратегий применение опционов. В зависимости от желания понизить риск либо повысить доходность участники развитых рынков капитала используют разные стратегии использования опционов, в том числе спекулятивные.

Самыми спекулятивными (получение большей прибыли за счет увеличения риска) стратегиями являются стреддл (от англ. straddle – вести двойную политику) и стренгл (от англ. strangle – давить). Собственники этих позиций рассчитывают на изменение рыночной цены базового актива:

позиция стреддл предполагает приобретение одного опциона пут и одного опциона колл с одинаковыми ценами исполнения. Если спотовый рынок останется стабильным, то такая позиция будет приносить убытки (поскольку покупатель выплатил премии опционов), однако при любом изменении рыночных цен один из опционов станет опционом с выигрышем, и позиция принесет прибыль;

Стренгл – комбинация аналогична стрэддлу, но отличается стренгл от стреддл лишь тем, что заключение контрактов пут и колл происходит по разным ценам исполнения, при этом премия по таким контрактам, как правило, достаточно низкая. При использовании стратегии стренгл цена выполнения круга должна быть выше цены выполнения пута. Например, если спотовая цена базового актива 1 000 грн, то укладывается два опциона: опцион колл с ценой исполнения 1 500 грн и опцион пут с ценой исполнения 500 грн. Таким образом, на момент заключения опционов они оба убыточны. Для того, чтобы получить прибыль, спотовая цена должна выйти за пределы диапазона 500 – 1 500 грн (и покрыть уплаченную премию по обоим опционам).

На мировых рынках капитала используются еще многие другие конфигурации и стратегии использования опционов. В рамках одной стратегии возможна покупка опционов на разные активы, например, на ценные бумаги и на биржевой индекс; возможно заключение опционов на другие деривативы (например, опцион на форвард и свопцион).

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Обратная сторона использования опционов в Украине и мире

В последние довоенные годы украинцы активно покупали бинарные опционы – опционы, требующие от покупателя защиты (инвестора) только предвидение направления движения цены базового актива. Если предсказания инвестора оправдались, он получает фиксированную выплату, если нет – теряет все инвестированные средства. По сути, бинарный опцион – это ставка на изменение цены актива, этакий тотализатор.

Проблема в том, что сервисы, предоставляющие такие услуги, являются структурами с признаками финансовой пирамиды: средства инвестора не направляются на рынок капиталов, а остаются в компании, предоставляющей услуги, а выплаты выигрыша одного пользователя компенсируются проигрышем другого. Описанные организации могут регистрироваться в оффшорных юрисдикциях, чтобы местные власти не могли арестовать их активы.

Так как покупка бинарных опционов является простой записью в программном обеспечении, деньги остаются на счетах компании, что делает возможным использование мошеннических махинаций, таких как: блокировка снятия средств, манипуляция программным обеспечением для генерации убыточных сделок, кража персональных данных и т.д.

С целью привлечения средств такие компании часто используют агрессивную рекламную кампанию, обещают быстрое обогащение, навязывают услуги под давлением, манипулируют информацией и т.д.

Комиссия в рамках своих полномочий блокирует деятельность таких псевдофондовых структур, вносит их в черные списки (например, список сомнительных инвестиционных проектов) и призывает граждан не инвестировать средства в мошеннические схемы.

Какие выводы можно сделать?

Применение опционов предоставляет участникам рынка широкие возможности снижения риска или увеличения дохода от своей деятельности.

Опцион является простым, понятным инструментом, давно доказавшим свою эффективность на развитых рынках, а опционные стратегии хеджирования и спекуляции широко используются институциональными инвесторами, которые будут финансировать восстановление Украины после победы.

У нас хорошая возможность обеспечить устойчивое развитие рынков капитала, в том числе благодаря использованию деривативных инструментов в процессе структурирования сложных финансовых моделей, конфигурации которых ограничиваются (помимо необходимости приведения законодательства в соответствие) только теоретическими знаниями и практическим опытом профессиональных участников рынка.

В следующей публикации мы ознакомим вас еще с одним деривативным инструментом – свопом.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net