Что нужно знать форвард – первый среди деривативных инструментов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

В предыдущей публикации мы рассмотрели общее понятие деривативных инструментов, их сущность, классификацию и жизненный цикл. Теперь переходим к более детальному разбору каждого деривативного инструмента в отдельности. В этой публикации речь пойдет об инструменте, с которого началось хеджирование рисков при осуществлении торговых отношений – форвард.

Экономическая сущность

Форвард входит в первую волну производных финансовых инструментов и был первым из созданных деривативных инструментов. Как и другие деривативные инструменты, форвард возник из-за желания сторон товарных сделок снизить риск – риск изменения цены на товар.

По своей сути форвард – соглашение, по которому одна сторона обязуется в определенный момент в будущем передать определенный актив другой стороне, которая обязуется купить этот актив по заранее определенной цене и на других условиях, определенных при заключении форварда.

Важным аспектом форварда является обязательность его выполнения для обеих сторон . То есть данный контракт возлагает обязанности по его выполнению на обе стороны.

Иными словами, форвард призван зафиксировать условия будущего соглашения, что делает экономическую деятельность сторон форварда предсказуемой, а финансовое планирование – более точным, поскольку все стороны сделки располагают информацией о предстоящей торговой операции.

Заключение и выполнение форварда

Форвард может укладываться на организованном рынке или вне его. Сторона, которая обязуется купить базовый актив, открывает длинную позицию по контракту, а обязующаяся продать базовый актив – короткую позицию по контракту.

Когда наступает экспирация, выполнение сторонами форварда может происходить по одному из двух способов:

1 . Первый способ известен как "физическая поставка" (physical delivery) – наиболее древний и понятный способ, согласно которому сторона длинной позиции (покупатель) должна в будущем заплатить стороне короткой позиции (продавцу) за физическую поставку базового актива в будущем. То есть это способ выполнения обязательств по контракту, при котором стороны обмениваются товаром или услугой в оговоренном количестве, качестве и по оговоренной цене.

Физическая поставка форвардных контрактов является более сложным способом выполнения, чем наличное урегулирование (о котором мы расскажем ниже) по нескольким причинам:

с торони должны договориться об условиях поставки товара или услугах. Это включает в себя такие вещи, как место, время, количество и качество товара или услуги;

с тороны должны организовать логистику доставки товара или услуги. Это может включать в себя транспортировку, хранение и страхование товара или услуги;

с торони должны убедиться, что товар или услуга отвечает условиям контракта. Это может потребовать проведения проверки качества товара или услуги.

В некоторых случаях физическая поставка может быть невозможна или слишком дорога. Например, если товар или услуга редки или тяжелы, или если стороны находятся далеко друг от друга. В этих случаях стороны могут договориться о наличном урегулировании форвардного контракта.

Однако, если физическая поставка возможна, она более безопасным способом выполнения форвардного контракта для обеих сторон. Это связано с тем, что стороны не рискуют потерять деньги, если цена товара или услуги на момент выполнения контракта отличается от цены, согласованной сторонами при заключении контракта.

2 . Сложнее в понимании, но проще в реализации способ завершения форварда известен как "наличное урегулирование" (cash settlement). Наличное урегулирование форвардного контракта – это способ выполнения обязательств по контракту, при котором стороны не обмениваются товаром или услугой, а платят деньги друг другу. Это происходит, когда цена товара или услуги на момент выполнения контракта отличается от цены, согласованной сторонами при заключении контракта.

Рассмотрим примеры наличного урегулирования форвардных контрактов.

Компания "А" заключает форвардный контракт с Компанией "В" на покупку 1000 акций компании "X" по цене 100 долларов за акцию.

Через 6 месяцев, на момент выполнения контракта, цена акций компании X на рынке составляет 120 долларов за акцию. Таким образом, благодаря заключенному форвардному контракту Компания "А" должна заплатить 100 000 долларов (1 000 акций * 100 долларов) при спотовой стоимости акций в размере 120 000 долларов (1 000 акций * 120 долларов).

Итак, в этом случае компания "А" получит от Компании "В" компенсацию в размере 20 000 долларов (1 000 акций* (120 – 100) долларов за акцию).

Компания "К" заключает с компанией "М" форвардный контракт на продажу 1 000 баррелей нефти по цене 100 долларов за баррель. Через 6 месяцев, к моменту выполнения контракта, цена нефти на рынке составляет 80 долларов за баррель. Таким образом, благодаря заключенному форвардному контракту Компания "К" должна получить 100 000 долларов (1 000 баррелей*100 долларов) при спотовой стоимости нефти в размере 80 000 долларов (1 000 баррелей*80 долларов) . Итак, в этом случае Компания "К" получит от Компании "М" компенсацию в размере 20 000 долларов (1 000 баррелей*(100 – 80) долларов за баррель).

Наличное урегулирование форвардных контрактов является популярным способом выполнения обязательств, поскольку оно просто и удобно. Однако оно также может быть рискованным для одной из сторон контракта, если цена товара или услуги на момент выполнения контракта отличается от цены, согласованной сторонами при заключении контракта.

Таким образом, по наличию обязательства по передаче базового актива деривативный контракт может быть поставным (предусматривает физическую поставку базового актива), расчетным (предусматривает наличное урегулирование) или смешанным (имеется возможность изменять способ выполнения форварда).

Кому нужны форвардные контракты?

Форвардные контракты могут быть привлекательным инструментом для лиц, желающих достоверно прогнозировать свою будущую деятельность (понимая, по какой цене они в будущем приобретут или продадут активы) и не желают брать на себя существующие риски.

Форвардные контракты могут использоваться разными участниками финансового рынка, включая:

предприятия , которые хотят застраховаться от риска изменения цены товара или услуги, который они покупают или продают. К примеру, компания, которая собирается приобрести пшеницу , может заключить форвардный контракт на покупку пшеницы по определенной цене. Это поможет компании зафиксировать цену пшеницы , даже если цена на нее на рынке изменится.

инвесторов , желающих спекулировать на изменении цены товара или услуги. К примеру, инвестор может заключить форвардный контракт на покупку пшеницы, если он считает, что цена пшеницы вырастет. Если цена пшеницы увеличится, инвестор сможет получить прибыль от своего форвардного контракта.

финансовые учреждения, желающие обеспечить ликвидность на рынке. К примеру, брокер может заключить форвардный контракт с клиентом, который хочет купить пшеницу. Это поможет брокеру обеспечить ликвидность на рынке пшеницы.

Форвардные контракты могут использоваться для разных целей, включая:

• защиту от риска изменения цены;

• с пекуляцией на изменении цены;

• обеспечение ликвидности на рынке

Форвардные контракты являются мощным инструментом, который можно использовать для управления риском и спекуляции на рынке.

Есть ли практика использования форвардов в Украине?

Украина имеет длительный опыт использования форвардов и, в первую очередь, этот опыт связан с моделями финансирования строительства. Этот опыт можно условно разделить на два этапа: до и после 1 июля 2021 года.

До 01.07.2021 года из-за пробелов в правовом регулировании отношений деривативных контрактов стороны, открывшие длинные позиции (покупатели), заключали договоры купли-продажи деривативов. Основной причиной использования таких договоров в прошлом норма налогового законодательства, предусматривающая налоговую льготу при продаже деривативов.

Ситуация изменилась с вступлением в силу новой редакции Закона №3480 , в которой была закреплена норма, согласно которой "оборот" деривативных контрактов происходит не путем купли-продажи, а именно замены стороны (договор о купле-продаже права требования по деривативному контракту или другой договор , последствием которого является замена стороны деривативного контракта).

Следует отметить, что Комиссия по-прежнему придерживалась этого мнения (Письмо №09/02/7896 от 29.03.2019 года ) .

Как это происходило раньше и как происходит сейчас в Украине?

Наиболее распространены две модели использования форвардов в строительной отрасли.

Модель 1 . На первом этапе на товарной бирже (для формирования цены на базовый актив) между застройщиком и юридическим лицом заключались форварды с базовым активом в виде имущественных прав на объект недвижимости (как правило, квартир).

На втором этапе данные форварды продавались институтам совместного инвестирования (такая модель использовалась для форвардов, заключенных до 01.07.2021 года).

На третьем этапе институт совместного инвестирования продавал форвард будущим владельцам квартир.

На четвертом этапе владелец форварда заключал соглашение с застройщиком по базовому активу – договор купли-продажи имущественных прав на объект недвижимости.

На четвертом этапе особенно важно и проблемно соблюдение норм Закона Украины " Об инвестиционной деятельности " (часть третья статьи 4, которая утратила силу 10.10.2022 года), поскольку непосредственное инвестирование строительства осуществлялось по договорам купли-продажи имущественных прав.

При этом другие способы (кроме фондов финансирования строительства, фондов операций с недвижимостью, институтов совместного инвестирования и целевых корпоративных облигаций) финансирования строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц обязаны были определяться только законами.

Однако, единственным законом, который предусматривал финансирование строительства через такие договоры (купли-продажи имущественных прав), является Закон с изменениями по содействию ипотечному кредитованию" ( 5059 -VI от 05 июля 2012 ) . Но только в части финансирования объектов незавершенного строительства, осуществляемого по бюджетным программам, предусматривающим предоставление гражданам государственной поддержки для строительства (приобретения) жилья.

На сегодняшний день данная модель претерпела изменения – форварды заключаются вне организованного рынка, а "оборот" происходит с использованием договоров купли-продажи права требования по форвардному контракту. Недостатки модели 1 обусловили возникновение следующей модели, которая также не лишена недостатков.

Модель 2 На первом этапе данная модель предполагает заключение форварда непосредственно между застройщиком и институтом совместного инвестирования. Различием данного договора является следующее:

базовым активом есть не имущественные права на объект недвижимости, а сам объект недвижимости (квартира), которой еще нет;

хеджирование и оплата стоимости/поставка базового актива производятся по одному договору;

институт совместного инвестирования уплачивает условную сумму (премию за заключение контракта или стоимость контракта) при заключении такого договора.

На втором этапе институт совместного инвестирования платит стоимость базового актива.

На третьем этапе институт совместного инвестирования продает с маржой права требования по договору будущим владельцам квартир.

Какие недостатки у модели 2?

Во-первых, форвард по своей сути не должен предусматривать уплаты каких-либо платежей, поскольку стороны равны при заключении и берут взаимные обязанности.

Во-вторых, данная модель предполагает использование смешанного договора (ст. 628 Гражданского кодекса ), предусматривающего заключение договора, содержащего элементы различных договоров.

Например, договор, одновременно содержащий нормы производного инструмента (предусматривает хеджирование) и нормы договора относительно непосредственной купли-продажи базового актива. Как помним из предыдущей публикации: "дериватив (как инструмент хеджирования) заканчивает свое действие в момент, когда стороны перешли к его исполнению.

Другими словами, если стороны и перешли к сделке (оплате/ поставке) по базовому (первоначальному) активу, "обертка" производного инструмента была распакована и хеджирование закончилось".

Таким образом, использование смешанного договора должно предусматривать, что его разные части регулируются соответствующими нормами законодательства. То есть, если стороны перешли к оплате и поставке самого базового актива, продолжать применять нормы, регулирующие отношения относительно деривативов, некорректно.

Какие выводы можно сделать?

Данный инструмент имеет большой потенциал и пользуется спросом со стороны бизнеса. Однако, в процессе построения финансовых моделей стороны в первую очередь учитывают налоговые нормы, а затем пытаются воспользоваться неурегулированностью законодательства относительно определенных инструментов и механизмов.

В таких условиях очень часто происходит искривление сущности инструментов и механизмов, давно используемых на международных рынках капитала.

Именно поэтому очень важно дальнейшее предоставление разъяснений относительно экономической сущности и практики использования таких инструментов. И конечно, в крайне необходимо приведение в соответствие налогового законодательства к нормам Закона № 3480.

В следующих публикациях мы продолжим ознакомление с деривативными инструментами, а именно опционами, опционными сертификатами и свопами.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net