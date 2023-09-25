Что нужно знать о деривативных контрактах и деривативных ценных бумагах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить сущность и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

Развитый фондовый рынок Украины – амбициозная цель. Для ее достижения недостаточно наличия множества финансовых инструментов. Нужны участники – граждане и компании, которые будут пользоваться этими инструментами. А чтобы пользоваться, нужно разбираться.

В первой публикации разберем, что такое деривативные инструменты, их группы, какие выполняют функции, жизненный цикл деривативных инструментов, а также возможности их использования в Украине и мире.

Предпосылки возникновения деривативных контрактов и деривативных ценных бумаг

Обычные финансовые инструменты (такие как акции, облигации, векселя, депозиты и кредиты) и товары являются неотъемлемой частью жизни современного человека.

Но приобретение, содержание и продажа таких активов всегда связаны с определенными рисками. Эти риски могут возникнуть из-за экономической ситуации (колебания цен), политической конъюнктуры, валютных курсов и других факторов. Когда потенциальная сторона в таких отношениях признает существование рисков, она начинает самостоятельно искать механизмы минимизации рисков или их передачу другой стороне.

Чтобы минимизировать эти риски, участники соглашений используют разные механизмы. Одним из таких механизмов является хеджирование. Хеджирование – это операция, позволяющая участнику соглашения защитить себя от рисков изменения цены актива.

Развитие и взаимоинтеграция рынков (фондового и товарного) требуют создания новых финансовых инструментов и механизмов хеджирования, которые помогли бы участникам соглашений обезопасить себя от рисков.

Именно этот спрос рождает новые механизмы и структурирование сделок. Этот процесс носит волнообразный характер, обычно выделяют несколько групп (волн):

1. Первые и простые деривативные инструменты (форвард, фьючерс, своп, опцион и варрант).

2. Кредитные деривативные инструменты (кредитный дефолтный своп, кредитная нота).

3. Секьюритизация (данный механизм будет рассмотрен в следующих публикациях).

4. Виртуальные активы, то есть переход к "цифре" (данные инструменты будут рассмотрены в следующих публикациях).

Характерной особенностью указанных инструментов/механизмов является то, что они деривативны, то есть производны от других активов или показателей.

Имеется в виду, что есть первичные инструменты/активы (акции, облигации, кредиты, депозиты, товары, услуги, показатели и др.), их еще называют базовым активом или базовым показателем, и есть производные (деривативные инструменты) от них.

Простыми словами, дериватив – это соглашение, по условиям которого стороны обязаны или имеют право получить/передать на определенных условиях базовый актив, относительно которого он заключен.

Какие функции у деривативных инструментов?

Производные инструменты выполняют несколько функций:

• Хеджирование рисков – передача риска от лиц, неприспособленных к принятию риска и не желающих его принимать, к лицам, обладающим чрезмерной способностью к принятию риска. Если для первых деривативных инструментов основным риском для хеджирования выступал риск изменения цены на товар, то для последующих "волн" деривативов акцент начал смещаться к кредитному риску и риску ликвидности.

• Прогноз цен. Деривативы следуют за спот-рынком (на котором активы торгуются мгновенно) и отражают ожидания участников рынка на будущее.

• Получение спекулятивной выгоды.

Каковы основные черты деривативных инструментов?

Деривативным инструментам присущи следующие черты:

1. Связь с базовым активом или показателем. Если нет актива, то не может быть и деривативного инструмента. Именно поэтому инструмент и называют производным.

2. Привязка ко времени. В соглашении должен быть прописан срок выполнения сделки, иначе сделка теряет смысл. Существует две модели определения термина: американская (когда указывается период) и европейская (когда указывается определенный момент).

3. Фиксированная цена. Несмотря на то что соглашение с базовым активом состоится только позже, цену стороны устанавливают заранее.

Как выглядит жизненный цикл деривативных инструментов?

Все начинается с заключения сделки (она может заключаться на организованном рынке или вне его).

Следующим этапом является обращение деривативов. Формат сделки зависит от формы дериватива: если она существует в форме ценной бумаги, то используются сделки купли-продажи; если в форме деривативного контракта, то — договоры о замене стороны деривативного контракта.

Завершающим этапом существования дериватива является его экспирация (от лат. exspiratio — истечение срока) – выполнение сторонами собственных обязательств по заключенному деривативному инструменту базового актива.

При этом очень важно отметить, что деривативные инструменты не являются соглашениями, тождественными договорам купли-продажи базового актива в будущем, а дата экспирации – это день, когда происходит заключение того же отложенного соглашения с базовым активом и соответствующие взаиморасчеты по нему.

Таким образом, дериватив (как инструмент хеджирования) заканчивает свое действие в момент, когда стороны перешли к его выполнению. Другими словами, если стороны перешли к сделке (оплате/поставке) по базовому (первоначальному) активу, "обертка" производного инструмента была распакована, и хеджирование закончилось.

Что мы имеем сегодня?

Украина постоянно работает над созданием и усовершенствованием правовой основы для функционирования деривативов:

№ Волна деривативов Нормативно-правовой акт 1 Первая и вторая волны - Закон Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" (далее – Закон №3480). - Решение Комиссии от 29.07.2021 №585 Об определении другого имущества, определяемого базовым активом и признании других показателей, признаваемых базовыми показателями деривативного контракта. - Решение Комиссии от 05.10.2021 №888 Об одобрении разъяснения "О применении некоторых положений частей первой и второй статьи 7 Закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках". - Налоговый кодекс Украины (далее – НКУ). 2 Третья волна - Комиссия утвердила Концепцию внедрения законодательной базы по облигациям с покрытием и секьюритизацию в Украине. 3 Четвертая волна - Закон Украины "О виртуальных активах" (не вступил в силу).

Также следует упомянуть еще один документ – постановление Кабмина от 19.04.1999 №632 Об утверждении Положения о требованиях к стандартной (типовой) форме деривативов.

Данный документ устаревший и должен утратить силу при вступлении в силу новой редакции Закона №3480 "О рынках капитала и организованных товарных рынках" от 01.07.2021. Нормы, приведенные в настоящем Постановлении КМУ, устаревшие и искаженно воспринимаются участниками рынка.

На практике действуют только деривативы первых двух волн. Основной документм, регламентирующий отношения относительно них, – это Закон №3480, согласно которому деривативные финансовые инструменты делятся на:

• деривативные контракты (форвард, фьючерс, своп, опцион, кредитный дефолтный своп, свопцион, фьючерс на своп, форвард на своп, контракт на разницу цен, контракт на будущую процентную ставку и другие сделки, соответствующие определению статьи 31 этого Закона);

• деривативные ценные бумаги (опционные сертификаты, фондовые варранты, кредитные ноты, депозитарные расписки и государственные деривативы).

Однако используются указанные деривативные инструменты не в полном объеме, и это обусловлено двумя причинами.

Во-первых, не все понимают экономическую сущность тех или иных инструментов, а значит – не могут эффективно их использовать.

Во-вторых, нормы Налогового кодекса Украины (НКУ) не были приведены в соответствие с нормами Закона №3480. Подразумевается, что налоговый учет ведется в соответствии с требованиями НКУ. Если НКУ содержит определенные сроки, то налогоплательщик (с целью налогового учета) должен руководствоваться терминами, приведенными именно в НКУ.

Таким образом, несоответствие между терминами, указанными в НКУ и Законе "О рынках капитала и организованных товарных рынках", обуславливает нежелание участников рынка использовать такие инструменты.

Кто использует деривативы в мире и зачем?

Тысячи компаний по всему миру используют деривативы, чтобы снизить риски для своего бизнеса и повысить уверенность своих клиентов.

Теперь предлагаем вниманию новое анимационное видео Международной ассоциации свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), в котором представлено, как деривативы используются многими типами компаний в мире.

Ипотечные операторы, например, используют деривативы, чтобы предложить покупателям жилья выбор ипотечных кредитов с фиксированной или плавающей ставкой.

Банки также используют деривативы для управления рисками по своим кредитам, что позволяет им брать взаймы больше.

Пенсионные фонды и управляющие активами используют деривативы, чтобы помочь оптимизировать и защитить стоимость пенсионных частей и инвестиций, что позволяет людям планировать будущее с большей уверенностью.

Товаропроизводители также используют деривативы. Когда они хотят привлечь деньги на новые инвестиции, могут использовать процентный своп, чтобы зафиксировать расходы на финансирование, тем самым уменьшая влияние потенциального увеличения процентных ставок.

Компании по производству продуктов питания и напитков используют деривативы для управления риском колебаний цен на их ингредиенты. Это помогает обеспечить стабильность предложения и цены любимой еды покупателя.

То же касается и цен на энергоносители. Производители и поставщики используют деривативы, чтобы помочь нивелировать регулярные подъемы и падения цен на газ, нефть и электроэнергию, снижая нестабильность для потребителей.

Подобным образом авиакомпании используют деривативы, чтобы зафиксировать расходы на топливо, что помогает смягчить непрямое воздействие ("эффект домино") на цены на билеты.

Способность создания уверенности и стабильности чрезвычайно ценна и жизненно необходима для глобального экономического роста.

В следующих публикациях мы планируем ознакомить участников рынка с действующими механизмами использования деривативных инструментов и потенциалом инструментов (первой и второй волн), которые еще ни разу не использовались.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net