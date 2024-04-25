Нацбанк анонсував пом'якшення валютних обмежень "у найближчі тижні"

НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації. Вони вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі

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Національний банк анонсував подальші кроки з валютної лібералізації упродовж найближчих тижнів. Про це пресслужба регулятора повідомила у четвер, 25 квітня.



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"Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні", – сказано в повідомленні.

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Відповідні кроки узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

"Ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного", - додали в НБУ.

25 квітня Національний банк вирішив знизити облікову ставку на один відсотковий пункт до 13,5%. Рішення пов'язане з відновленням фінансової допомоги з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів і послабленням цінового тиску.

Разом зі зниженням облікової ставки зменшуються інші ставки: за депозитними сертифікатами овернайт – з 14,5% до 13,5%, за тримісячними депозитними сертифікатами – з 17,5% до 16,5%, за кредитами рефінансування – з 19,5% до 17,5%.

Нацбанк не виключає, що зниження облікової ставки продовжиться: базовий сценарій передбачає 13% на кінець року.

Пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.