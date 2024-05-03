"Найбільший із початку війни". НБУ оголосив новий пакет пом'якшення валютних обмежень

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Національний банк увечері в п'ятницю, 3 травня, оголосив новий пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств. Цей пакет валютної лібералізації - найбільший із початку повномасштабної війни, йдеться на сайті регулятора.

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Метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій у країну.

"Як і анонсували, продовжуємо валютну лібералізацію. І робимо дуже відчутний крок. Сьогодні Правління НБУ погодило найбільший із початку повномасштабної війни пакет пом’якшення валютних обмежень", – прокоментував зміни у валютній політиці голова Нацбанку Андрій Пишний.

Зміни стосуватимуться кількох напрямів.

1. Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг

Бізнес зможе купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. НБУ звернеться до уряду з пропозицією скасувати постанову Кабміну №153 від 24 лютого 2022 року, яка з огляду на зміни буде вже неактуальна.

2. Бізнес отримує можливість репатріювати "нові" дивіденди

Підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів коштом нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

3. Надається можливість переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою

Юрособи та фізособи-підприємці зможуть переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою без додаткових обмежень щодо предмета лізингу/оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг/оренду транспортних засобів.

4. Пом'якшуються обмеження в частині погашення "нових" зовнішніх кредитів

НБУ спрощує умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення "нових" зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

Так, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування "новим" кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення "нових" кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року.

Також бізнес зможе купувати іноземну валюту для сплати процентів за "новими" кредитами, незалежно від строку користування кредитом.

5. Надається можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами

Резиденти-позичальники зможуть переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що, відповідно до умов кредитного договору, підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

Тепер бізнес зможе здійснювати планові процентні платежі. А також – поступово погашати накопичене прострочення за процентними платежами, сформоване з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2024 року, з обмеженням суми за одним договором у розмірі 1 млн євро в еквіваленті за квартал.

Також передбачено додаткові умови для проведення таких операцій, тому детально ознайомтеся з їх переліком у релізі та відповідній постанові.

6. Пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній

Представництва міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній зможуть купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента – юридичної особи, чиї інтереси вони представляють в Україні. Також передбачено щомісячний ліміт – 5 млн євро в еквіваленті.

Переважна більшість змін набирає чинності з 4 травня 2024 року. Лише можливість репатріювати "нові" дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року.

Усі ці зміни вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного ($43-44 млрд).