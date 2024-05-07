Кабмін скасував обмеження імпортних розрахунків для бізнесу

Уряд України після валютної лібералізації з боку НБУ вирішив скасувати постанову №153, яка обмежувала імпортні розрахунки для бізнесу

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження розрахунків за імпортними операціями, запроваджену одним із перших рішень на самому початку повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 травня.

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У день нападу Росії Кабмін обмежив ввезення всіх імпортних товарів, залишивши вікно лише для медикаментів, палива (вугілля та нафтопродуктів), зброї. Пізніше уряд багато разів змінював цей перелік на запити бізнесу. Обмеження дозволили утримати курс гривні та баланс між експортними та імпортними надходженнями.

Тепер Кабінет міністрів визнав постанову №153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" від 24 лютого 2022 року (раніше відому як постанову про перелік товарів критичного імпорту) такою, що втратила чинність, з метою створення сприятливих умов для здійснення імпорту товарів та забезпечення потреб національних підприємств в умовах військової агресії Росії.

Скасована постанова №153 в останній редакції містила перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, імпорт яких Національний банк повинен був дозволяти.

"Ми скасовуємо постанову Кабінету міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні", – сказав Шмигаль.

Рішення пов'язане із пом'якшенням валютних обмежень для бізнесу, про яке оголосив Національний банк у кінці минулого тижня.