Кабмін скасував обмеження імпортних розрахунків для бізнесу
Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження розрахунків за імпортними операціями, запроваджену одним із перших рішень на самому початку повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 травня.
Скасована постанова №153 в останній редакції містила перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, імпорт яких Національний банк повинен був дозволяти.
"Ми скасовуємо постанову Кабінету міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні", – сказав Шмигаль.
Рішення пов'язане із пом'якшенням валютних обмежень для бізнесу, про яке оголосив Національний банк у кінці минулого тижня.
- З 4 травня в Україні скасували всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, а тому НБУ звернувся до уряду з пропозицією скасувати постанову №153, яка з огляду на зміни втратила актуальність.