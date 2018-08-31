За неделю наличная гривня потеряла 40 копеек

По итогам недели наличный доллар подорожал на 40 копеек

Реклама Реклама

В пятницу, 31 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,20 коп до 28,0457 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,73 коп – до 28,4190 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,2 грн, минимальный курс продажи – 28,27 грн.

Напомним, в понедельник, 27 августа курс наличного доллара составлял 27,66/28,00 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,10 коп и составляет 32,5567 грн, средний курс продажи вырос на 11,03 коп до 33,2693. Продать евро дороже можно за 32,85 грн, купить дешевле – за 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,757 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 4,202 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)