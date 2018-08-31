Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.08.2018, 12:15

За неделю наличная гривня потеряла 40 копеек

За неделю наличная гривня потеряла 40 копеек

По итогам недели наличный доллар подорожал на 40 копеек

В пятницу, 31 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,20 коп до 28,0457 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,73 коп – до 28,4190 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,2 грн, минимальный курс продажи –  28,27 грн.

Напомним, в понедельник, 27 августа курс наличного доллара составлял 27,66/28,00 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,10 коп и составляет 32,5567 грн, средний курс продажи вырос на 11,03 коп до 33,2693. Продать евро дороже можно за 32,85 грн, купить дешевле – за 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,757 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 4,202 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,1 грн.

 

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Читайте также

Снова с прибылью. Как банки закончили первое полугодие 16.08.2018Почему не проданы залоги Фирташа, Лагуна, Бахматюка: версия НБУ 06.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: наличные курсы, курсы валют
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 