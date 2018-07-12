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12.07.2018, 20:10

Австралиец поставил $6.2 млн на курс биткоина в 2023 году

Австралиец поставил $6.2 млн на курс биткоина в 2023 году

Букмекерам потеха

Пожелавший остаться неизвестным эксперт поставил 8,5 млн австралийских долларов (USD 6.27 млн) на то, что цена одного биткоина к 2023 году превысит $280 000. Если ставка сыграет - он получит $1,2 млрд. 

Об этом заявил букмекер Том Уотерхаус в своем Твитте. 

"Известный эксперт Crypto только что запросил ставку в размере $ 8,5 млн AUD, чтобы выиграть $1,2 млрд, что биткойн превысит цену доли Berkshire Hathaway (около $280 тыс) к 2023 году", - говоритсяв сообщении. 

Напомним, в мае сообщалось, что НБУ готовится к легализации криптовалют.

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Теги: криптовалюта
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