Австралиец поставил $6.2 млн на курс биткоина в 2023 году

Пожелавший остаться неизвестным эксперт поставил 8,5 млн австралийских долларов (USD 6.27 млн) на то, что цена одного биткоина к 2023 году превысит $280 000. Если ставка сыграет - он получит $1,2 млрд.
Об этом заявил букмекер Том Уотерхаус в своем Твитте.
"Известный эксперт Crypto только что запросил ставку в размере $ 8,5 млн AUD, чтобы выиграть $1,2 млрд, что биткойн превысит цену доли Berkshire Hathaway (около $280 тыс) к 2023 году", - говоритсяв сообщении.
Напомним, в мае сообщалось, что НБУ готовится к легализации криптовалют.
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