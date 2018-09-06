НБУ ждет позитивного результата от переговоров с МВФ

В Украине начала работу миссия МВФ

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Национальный банк Украины ожидает положительного результата от переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на пресс-конференции.

"В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Мы ожидаем положительный результат от переговоров", - отметил Смолий.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает получить транш на $1,9 млрд.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках. В правительстве такое резкое повышение считают неоправданным.