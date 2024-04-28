Женщины-предприниматели могут получить грант на сумму до $15 000

Средства можно будет потратить на приобретение оборудования и частично на обучение

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Ощадбанк выступил партнером грантовой программы "Создай!", предусматривающей предоставление индивидуальных грантов женщинам-предпринимателям в сфере производства на сумму до 15 000. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Эти средства можно будет потратить на приобретение оборудования и частично (итого не более 30% суммы гранта) на программное обеспечение и обучение", – говорится в сообщении.

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Принять участие в программе могут женщины, зарегистрированные как физические лица-предприниматели (ФОП), в соответствии с действующим законодательством или являющиеся совладельцами обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с долей участия более 50%. Деньги могут получить действующее производство, которое на момент подачи заявки функционирует не менее одного года.

К участию в программе не будут допущены предприниматели, имеющие задолженность перед бюджетом, ведут деятельность на временно оккупированных территориях, а также решения суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию, дела о банкротстве или прекращении хозяйственной деятельности.

Грантовую программу "Создай!" начато Министерством экономики Украины. Она реализуется KSE Foundation в партнерстве с Ощадбанком.

Общий бюджет программы составляет 1 млн. дол. США. Средства для грантовой программы "Создай!" является инвестицией WNISEF, поддерживающей инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты.