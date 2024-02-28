Німеччина та ЄС дають 1 млн євро грантів українському малому бізнесу. Хто може отримати
Уряд Німеччини та Євросоюз через програму EU4Business виділили 1 млн євро грантів для українських мікро-, малих та середніх підприємств. Про це повідомляє Міністерство економіки.
Гроші розподілять серед 100 підприємців по 10 000 євро.
Це вже друга хвиля підтримки українського бізнесу від ЄС та Німеччини у рамках грантового конкурсу з початку 2024 року. Першу хвилю грантів було оголошено на початку січня.
Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року за посиланням.
До участі у конкурсі запрошується малий та середній бізнес, який працює у сферах:
- перероблювання (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість),
- креативних індустрій,
- логістики та транспорту,
- інших секторів з потенціалом експорту чи створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).
Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення найкращих умов для розвитку малих та середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту.
Стратегічний виконавець програми EU4Business – німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер із виконання цього грантового конкурсу – громадська організація EasyBusiness.
- До 8 млн грн на власну справу: 5 лютого стартувала нова хвиля подання заяв для бізнесу.