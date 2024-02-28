Німеччина та ЄС дають 1 млн євро грантів українському малому бізнесу. Хто може отримати

На грантові кошти можуть претендувати 100 українських малих та середніх бізнесів

Фото: depositphotos.com

Уряд Німеччини та Євросоюз через програму EU4Business виділили 1 млн євро грантів для українських мікро-, малих та середніх підприємств. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Гроші розподілять серед 100 підприємців по 10 000 євро.

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Це вже друга хвиля підтримки українського бізнесу від ЄС та Німеччини у рамках грантового конкурсу з початку 2024 року. Першу хвилю грантів було оголошено на початку січня.

Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року за посиланням.

До участі у конкурсі запрошується малий та середній бізнес, який працює у сферах:

- перероблювання (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість),

- креативних індустрій,

- логістики та транспорту,

- інших секторів з потенціалом експорту чи створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Довідка Грантовий конкурс проводиться у рамках програми міжнародного співробітництва EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП за спільного фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.



Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення найкращих умов для розвитку малих та середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту.



Стратегічний виконавець програми EU4Business – німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер із виконання цього грантового конкурсу – громадська організація EasyBusiness. Грантовий конкурс проводиться у рамках програми міжнародного співробітництва EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП за спільного фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення найкращих умов для розвитку малих та середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту.Стратегічний виконавець програми EU4Business – німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер із виконання цього грантового конкурсу – громадська організація EasyBusiness.

До 8 млн грн на власну справу: 5 лютого стартувала нова хвиля подання заяв для бізнесу.

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