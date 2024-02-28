Германия и ЕС дают 1 млн евро грантов украинскому малому бизнесу. Кто может получить
Правительство Германии и Евросоюз через программу EU4Business выделили 1 млн евро грантов для украинских микро-, малых и средних предприятий. Об этом сообщает Министерство экономики.
Деньги распределят среди 100 предпринимателей по 10 000 евро.
Это уже вторая волна поддержки украинского бизнеса от ЕС и Германии в рамках грантового конкурса с начала 2024 года. Первая волна грантов была объявлена в начале января.
Подать заявку на получение гранта можно с 28 февраля по 24 марта 2024 года по ссылке.
К участию в конкурсе приглашается малый и средний бизнес, работающие в сферах:
- переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность),
- креативных индустрий,
- логистики и транспорта,
- других секторов с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).
Программа направлена на поддержание экономической устойчивости, восстановление и рост Украины, создание лучших условий для развития малых и средних предприятий, а также поддержку инноваций и экспорта.
Стратегический исполнитель программы EU4Business – немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер по выполнению этого грантового конкурса – общественная организация EasyBusiness.
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