До 8 млн грн на собственное дело: стартовала новая волна подачи заявлений для бизнеса

С 5 февраля украинцы, желающие получить гранты для начала или развития перерабатывающего бизнеса, могут подавать заявки

Фото: depositphotos.com

С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун, передает Минэкономики.

Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Гранты от государства на начало или расширение перерабатывающего бизнеса получили уже 660 предприятий на 3,3 млрд грн. В этом году на финансирование еще 1000 грантов заложено в общей сложности 5,4 млрд грн, отметила Бигун.

Обязательное условие предоставления средств – создание до 25 новых рабочих мест.

Проект єРобота включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Заявления подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом. Грантовые средства возвращаются государству через уплату налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.