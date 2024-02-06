До 8 млн грн на собственное дело: стартовала новая волна подачи заявлений для бизнеса
С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун, передает Минэкономики.
Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.
Гранты от государства на начало или расширение перерабатывающего бизнеса получили уже 660 предприятий на 3,3 млрд грн. В этом году на финансирование еще 1000 грантов заложено в общей сложности 5,4 млрд грн, отметила Бигун.
Обязательное условие предоставления средств – создание до 25 новых рабочих мест.
Проект єРобота включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Заявления подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом. Грантовые средства возвращаются государству через уплату налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.
- 27 января 2023 года Кабмин расширил финансирование грантов для бизнеса єРобота за счет Фонда восстановления.
- 31 марта Кабинет министров расширил программу "єРобота" и запустил новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса.
- 24 апреля стартовала вторая волна подачи заявок на получение грантов для ветеранов в рамках єРобота.