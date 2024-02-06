До 8 млн грн на власну справу: стартувала нова хвиля подання заяв на гранти для бізнесу
З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, інформує Мінекономіки.
Підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн.
Гранти від держави на започаткування чи розширення переробного бізнесу отримали вже 660 підприємств на 3,3 млрд грн. Цього року на фінансування ще 1000 грантів закладено загалом 5,4 млрд грн, зазначила Бігун.
Обовʼязкова умова надання коштів – створення до 25 нових робочих місць.
Проєкт єРобота передбачає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Заяви подаються через портал Дія разом із бізнес-планом. Грантові кошти повертаються державі через сплату податків та зборів у процесі діяльності підприємства протягом трьох років.
- 27 січня 2023 року Кабмін розширив фінансування грантів для бізнесу єРобота коштом Фонду відновлення.
- 31 березня Кабінет міністрів розширив програму "єРобота" та запустив нові грантові програми для ветеранів на початок чи розвиток власного бізнесу.
- 24 квітня стартувала друга хвиля подання заявок на отримання грантів для ветеранів у межах єРобота.