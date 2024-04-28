Жінки-підприємці можуть отримати грант на суму до $15 000

Кошти можна буде витратити на придбання обладнання та частково на навчання

Ощадбанк Фото Ощадбанк Facebook

Ощадбанк виступив партнером грантової програми "Створюй!", що передбачає надання індивідуальних грантів жінкам-підприємцям у сфері виробництва на суму до 15 000. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Ці кошти можна буде витратити на придбання обладнання та частково (разом не більше 30% суми гранту) на програмне забезпечення та навчання", – йдеться в повідомленні.

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Взяти участь у програмі можуть жінки, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП), відповідно до чинного законодавства або є співвласницями товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) з часткою участі понад 50%. Гроші може отримати діюче виробництво, яке на момент подання заявки функціонує не менше одного року.

До участі у програмі не будуть допущені підприємці, які мають заборгованість перед бюджетом, ведуть діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також щодо яких є рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, справи про банкрутство або припинення господарської діяльності.

Грантову програму "Створюй!" започатковано Міністерством економіки України. Вона реалізовується KSE Foundation у партнерстві з Ощадбанком.

Загальний бюджет програми становить 1 млн дол. США. Кошти для грантової програми "Створюй!" є інвестицією WNISEF, що підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти.