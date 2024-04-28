В Сенс Банк перешли два топ-менеджера Ощадбанка
Директор финансово-экономического департамента и генеральный операционный директор государственного Ощадбанка Сергей Максюта и Алексей Наглий заняли должности членов правления национализированного Сенс Банка. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Максюта стал ответственен за финансы, Наглий – операционную деятельность банка.
Набсовет банка принял такое решение 23 апреля этого года, назначив новых членов правления на указанные должности на три года по результатам конкурса.
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С сентября 2018 года по май 2020 года, Максюта занимал должность финдиректора в государственном Укрэксимбанке.
Наглий до прихода в Ощадбанк с мая 2018 года по март 2020 года работал в Deloitte руководителем отдела качества данных.
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- 20 июля 2023 года Национальный банк решил вывести Сенс Банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривну.
- 22 июля Сенс Банк официально стал государственным, а 24 июля там назначили новых членов правления и наблюдательного совета. Председателем правления АО "Сенс Банк" был определен Дмитрий Кузьмин. Он уволился с должности спустя три недели после назначения.
- 24 июля в Офисе генпрокурора заявили, что экс-собственники Сэнс Банка хотели довести его до банкротства.
- В начале августа Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сэнс Банка после национализации.