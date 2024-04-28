В Сенс Банк перешли два топ-менеджера Ощадбанка

Фото: Сенс Банк

Директор финансово-экономического департамента и генеральный операционный директор государственного Ощадбанка Сергей Максюта и Алексей Наглий заняли должности членов правления национализированного Сенс Банка. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Максюта стал ответственен за финансы, Наглий – операционную деятельность банка.

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Набсовет банка принял такое решение 23 апреля этого года, назначив новых членов правления на указанные должности на три года по результатам конкурса.

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С сентября 2018 года по май 2020 года, Максюта занимал должность финдиректора в государственном Укрэксимбанке.

Наглий до прихода в Ощадбанк с мая 2018 года по март 2020 года работал в Deloitte руководителем отдела качества данных.

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