В Сенс Банк перейшли два топменеджери Ощадбанку

Фото: Сенс Банк

Директор фінансово-економічного департаменту та генеральний операційний директор державного Ощадбанку Сергій Максюта та Олексій Наглій обійняли посади членів правління націоналізованого Сенс Банку. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Максюта став відповідальним за фінанси, Наглій – операційну діяльність банку.

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Наглядова рада банку ухвалила таке рішення 23 квітня цього року, призначивши нових членів правління на зазначені посади на три роки за результатами конкурсу.

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З вересня 2018 року до травня 2020 року Максюта обіймав посаду фіндиректора в державному Укрексімбанку.

Наглій до приходу в Ощадбанк із травня 2018 року до березня 2020 року працював у Deloitte керівником відділу якості даних.

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