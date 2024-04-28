В Сенс Банк перейшли два топменеджери Ощадбанку
Директор фінансово-економічного департаменту та генеральний операційний директор державного Ощадбанку Сергій Максюта та Олексій Наглій обійняли посади членів правління націоналізованого Сенс Банку. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Максюта став відповідальним за фінанси, Наглій – операційну діяльність банку.
Наглядова рада банку ухвалила таке рішення 23 квітня цього року, призначивши нових членів правління на зазначені посади на три роки за результатами конкурсу.
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З вересня 2018 року до травня 2020 року Максюта обіймав посаду фіндиректора в державному Укрексімбанку.
Наглій до приходу в Ощадбанк із травня 2018 року до березня 2020 року працював у Deloitte керівником відділу якості даних.
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- 20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня там призначили нових членів правління та наглядової ради. Головою правління АТ "Сенс Банк" було визначено Дмитра Кузьміна. Він звільнився з посади через три тижні після призначення.
- 24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства.
- На початку серпня Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку після націоналізації.