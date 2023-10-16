Голова Сенс Банку: У Приваті деякі люди чекали на повернення Коломойського. Тут не так

Команда Сенс Банку (до грудня 2022-го – Альфа-Банк Україна, що раніше належав російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам) підтримує призначене державою керівництво. Ситуація у Сенс Банку через майже два місяці після націоналізації абсолютно інша, ніж була у ПриватБанку. Про це виконувачка обов'язків голови правління банку Олена Зубченко заявила інтерв'ю Forbes.

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"Я працювала в націоналізованому ПриватБанку й очікувала, що в Сенс Банку ситуація буде складнішою. Але це просто не можна порівнювати. Команда інша, вона лояльніша", – сказала вона.

Довідка. Олена Зубченко призначена на посаду виконувачки обов’язків голови правління Sense Bank 15 серпня 2023 року. Має понад 15-річний досвід роботи в державному секторі, юридичній та банківській сферах.



До приходу у Сенс Банк Зубченко очолювала департамент фінансової політики Міністерства фінансів та була членом ради Фонду розвитку підприємництва та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.



У 2017 році приєдналася до команди менеджменту ПриватБанку після націоналізації в найбільш кризовий період для банку та координувала ряд стратегічних напрямів, включаючи розроблення та імплементацію міжнародної юридичної стратегії. З 2021-го по 2022 рік працювала радником з юридичних питань та трансформації в АТ "ПриватБанк".



До цього обіймала посади члена Наглядової ради у ДУ "Державна іпотечна установа" та ДУ "Офіс адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва". Здійснювала управління трьома стратегічними підприємствами від імені держави як акціонера та державним майном (газотранспортна система, лінії електропередачі).



У 2020 році була директоркою з корпоративних, регуляторних та юридичних відносин у Олена Зубченко призначена на посаду виконувачки обов’язків голови правління Sense Bank 15 серпня 2023 року. Має понад 15-річний досвід роботи в державному секторі, юридичній та банківській сферах.До приходу у Сенс Банк Зубченко очолювала департамент фінансової політики Міністерства фінансів та була членом ради Фонду розвитку підприємництва та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.У 2017 році приєдналася до команди менеджменту ПриватБанку після націоналізації в найбільш кризовий період для банку та координувала ряд стратегічних напрямів, включаючи розроблення та імплементацію міжнародної юридичної стратегії. З 2021-го по 2022 рік працювала радником з юридичних питань та трансформації в АТ "ПриватБанк".До цього обіймала посади члена Наглядової ради у ДУ "Державна іпотечна установа" та ДУ "Офіс адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва". Здійснювала управління трьома стратегічними підприємствами від імені держави як акціонера та державним майном (газотранспортна система, лінії електропередачі).У 2020 році була директоркою з корпоративних, регуляторних та юридичних відносин у ПАТ "Фармацевтична фірма Дарниця".

"Нас дуже підтримує команда, яка працювала у банку до націоналізації. Коли ми прийшли, стало зрозуміло, що насправді ще раніше з банку пішла велика кількість людей, тож багато хто з менеджерів пройшов через підвищення. Це люди, які залишились у банку, бо він їм не байдужий. Саме вони зберегли для держави дуже хороший актив", – зазначила Зубченко.

За словами Олени Зубченко, у Приваті були люди, які чекали на повернення Коломойського, "що він прилетить і всіх врятує, він хазяїн міста, батько".

"Тут зовсім інше ставлення [до колишніх власників]. Дехто навіть запитував: "Чому ви не могли одразу націоналізувати банк?" – додала в.о. голови правління Сенс Банку.

"У ПриватБанку були як агресивно налаштовані люди, так і ті, хто не визначився, і ті, хто просто лояльні громадяни, які думали: прийде держава, я працюватиму на державу. У підсумку багато людей або самі швидко відкололись, або доводилось їх ставити перед вибором – або приймаєте правила, або збираєте речі. У Сенс Банку всі, хто хотів, вже пішли", – пояснила Зубченко.

Як вона припустила, ситуація у Сенс Банку пов'язана з тим, що його націоналізація тривала фактично півтора року. А питання націоналізації ПриватБанку вирішилося буквально за місяць.

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"Для порівняння: у ПриватБанку бувало, що я людям казала не виходити на роботу в певні дні, ніколи не залишати документи на комп’ютері і тому подібне. Коли ти розумієш, що можуть зламати твій телефон чи iCloud. Тут такого немає", – додала Зубченко.

Голова банку заявила, що від часу призначення її на посаду не відчуває ніяких загроз.

"Я не знаю, чи були погрози колишньому голові правління. Щодо себе: вже сім тижнів я в.о., навіть ходжу додому пішки ввечері, коли є можливість. Жодної погрози. Я веду нормальне соціальне життя", – зазначила Олена Зубченко.