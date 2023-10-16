Голова Сенс Банку: У Приваті деякі люди чекали на повернення Коломойського. Тут не так
Команда Сенс Банку (до грудня 2022-го – Альфа-Банк Україна, що раніше належав російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам) підтримує призначене державою керівництво. Ситуація у Сенс Банку через майже два місяці після націоналізації абсолютно інша, ніж була у ПриватБанку. Про це виконувачка обов'язків голови правління банку Олена Зубченко заявила інтерв'ю Forbes.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
"Я працювала в націоналізованому ПриватБанку й очікувала, що в Сенс Банку ситуація буде складнішою. Але це просто не можна порівнювати. Команда інша, вона лояльніша", – сказала вона.
До приходу у Сенс Банк Зубченко очолювала департамент фінансової політики Міністерства фінансів та була членом ради Фонду розвитку підприємництва та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У 2017 році приєдналася до команди менеджменту ПриватБанку після націоналізації в найбільш кризовий період для банку та координувала ряд стратегічних напрямів, включаючи розроблення та імплементацію міжнародної юридичної стратегії. З 2021-го по 2022 рік працювала радником з юридичних питань та трансформації в АТ "ПриватБанк".
До цього обіймала посади члена Наглядової ради у ДУ "Державна іпотечна установа" та ДУ "Офіс адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва". Здійснювала управління трьома стратегічними підприємствами від імені держави як акціонера та державним майном (газотранспортна система, лінії електропередачі).
У 2020 році була директоркою з корпоративних, регуляторних та юридичних відносин у ПАТ "Фармацевтична фірма Дарниця".
"Нас дуже підтримує команда, яка працювала у банку до націоналізації. Коли ми прийшли, стало зрозуміло, що насправді ще раніше з банку пішла велика кількість людей, тож багато хто з менеджерів пройшов через підвищення. Це люди, які залишились у банку, бо він їм не байдужий. Саме вони зберегли для держави дуже хороший актив", – зазначила Зубченко.
За словами Олени Зубченко, у Приваті були люди, які чекали на повернення Коломойського, "що він прилетить і всіх врятує, він хазяїн міста, батько".
"Тут зовсім інше ставлення [до колишніх власників]. Дехто навіть запитував: "Чому ви не могли одразу націоналізувати банк?" – додала в.о. голови правління Сенс Банку.
"У ПриватБанку були як агресивно налаштовані люди, так і ті, хто не визначився, і ті, хто просто лояльні громадяни, які думали: прийде держава, я працюватиму на державу. У підсумку багато людей або самі швидко відкололись, або доводилось їх ставити перед вибором – або приймаєте правила, або збираєте речі. У Сенс Банку всі, хто хотів, вже пішли", – пояснила Зубченко.
Як вона припустила, ситуація у Сенс Банку пов'язана з тим, що його націоналізація тривала фактично півтора року. А питання націоналізації ПриватБанку вирішилося буквально за місяць.
Читайте також: Рожкова: Альтернативи приватизації держбанків немає, найбільше до неї готовий Сенс Банк
"Для порівняння: у ПриватБанку бувало, що я людям казала не виходити на роботу в певні дні, ніколи не залишати документи на комп’ютері і тому подібне. Коли ти розумієш, що можуть зламати твій телефон чи iCloud. Тут такого немає", – додала Зубченко.
Голова банку заявила, що від часу призначення її на посаду не відчуває ніяких загроз.
"Я не знаю, чи були погрози колишньому голові правління. Щодо себе: вже сім тижнів я в.о., навіть ходжу додому пішки ввечері, коли є можливість. Жодної погрози. Я веду нормальне соціальне життя", – зазначила Олена Зубченко.
- 20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню. З 21 липня у Сенс Банку почала працювати тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
- 22 липня Сенс Банк офіційно став державним.
- 24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства.
Коментарі