Глава Сенс Банка: В Привате некоторые люди ожидали возвращения Коломойского. Здесь не так

Ситуация в Сенс Банке спустя почти два месяца после национализации совершенно иная, чем была у Приват Банка

Команда Сенс Банка ( до декабря 2022-го – Альфа-Банк Украина, ранее принадлежавший российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам) поддерживает назначенное государством руководство. Ситуация в Сенс банке спустя почти два месяца после национализации совершенно иная, чем была в ПриватБанке. Об этом исполняющая обязанности председателя правления банка Елена Зубченко заявила интервью Forbes.

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"Я работала в национализированном ПриватБанке и ожидала, что в Сенс Банку ситуация будет сложнее. Но это просто нельзя сравнивать. Команда другая, она более лояльная", – сказала она.

Справка. Елена Зубченко назначена на должность исполняющей обязанности председателя правления Sense Bank 15 августа 2023 года. Имеет более 15 лет опыта работы в государственном секторе, юридической и банковской сферах.



До прихода в Сенс Банк Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Министерства финансов и была членом совета Фонда развития предпринимательства и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.



В 2017 году присоединилась к команде менеджмента ПриватБанка после национализации в наиболее кризисный период для банка и координировала ряд стратегических направлений, включая разработку и имплементацию международной юридической стратегии. С 2021 по 2022 год работала советником по юридическим вопросам и трансформации в АО "ПриватБанк".



До этого занимала должности члена Наблюдательного совета в ГУ "Государственное ипотечное учреждение" и ГУ "Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества". Осуществляла управление тремя стратегическими предприятиями от государства как акционера и государственным имуществом (газотранспортная система, линии электропередачи).



В 2020 году была директором по корпоративным, регуляторным и юридическим отношениям в Елена Зубченко назначена на должность исполняющей обязанности председателя правления Sense Bank 15 августа 2023 года. Имеет более 15 лет опыта работы в государственном секторе, юридической и банковской сферах.До прихода в Сенс Банк Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Министерства финансов и была членом совета Фонда развития предпринимательства и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.В 2017 году присоединилась к команде менеджмента ПриватБанка после национализации в наиболее кризисный период для банка и координировала ряд стратегических направлений, включая разработку и имплементацию международной юридической стратегии. С 2021 по 2022 год работала советником по юридическим вопросам и трансформации в АО "ПриватБанк".До этого занимала должности члена Наблюдательного совета в ГУ "Государственное ипотечное учреждение" и ГУ "Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества". Осуществляла управление тремя стратегическими предприятиями от государства как акционера и государственным имуществом (газотранспортная система, линии электропередачи).В 2020 году была директором по корпоративным, регуляторным и юридическим отношениям в ПАО "Фармацевтическая фирма Дарница"

"Нас очень поддерживает команда, которая работала в банке до национализации. Когда мы пришли, стало понятно, что на самом деле еще раньше из банка ушло большое количество людей, поэтому многие менеджеры прошли через повышение. Это люди, которые остались в банке, потому что он им не безразличен. Именно они сохранили для государства очень хороший актив", – отметила Зубченко.

По словам Елены Зубченко, в Привате были люди, ожидавшие возвращения Коломойского, "что он прилетит и всех спасет, он хозяин города, отец".

"Здесь совсем другое отношение [к бывшим владельцам]. Некоторые даже спрашивали: "Почему вы не могли сразу национализировать банк?", – добавила и.о. председателя правления Сенс банка.

"В ПриватБанке были как агрессивно настроены люди, так и те, кто не определился, и те, кто просто лояльные граждане, которые думали: придет государство, я буду работать на государство. В итоге многие или сами быстро откололись, или приходилось их ставить перед выбором – либо принимаете правила, либо собираете вещи. В Сенс Банке все желающие уже ушли", – пояснила Зубченко.

Как она предположила, ситуация Сенс Банке связана с тем, что его национализация продолжалась фактически полтора года. А вопрос национализации ПриватБанка решился буквально за месяц.

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"Для сравнения: в ПриватБанке бывало, что я людям говорила не выходить на работу в определенные дни, никогда не оставлять документы на компьютере и т.п. Когда ты понимаешь, что могут сломать твой телефон или iCloud. Здесь такого нет", – добавила Зубченко.

Глава банка заявила, что со времени назначения ее на должность не ощущает никаких угроз.

"Я не знаю, были ли угрозы бывшему председателю правления. Что касается себя: уже семь недель я и.о., даже хожу домой пешком вечером, когда есть возможность. Ни одной угрозы. Я веду нормальную социальную жизнь", – отметила Елена Зубченко.