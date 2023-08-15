Глава национализированного Сенс Банка – уволился. Проработал три недели
15.08.2023, 09:38
Фото - пресс-служба Сенс Банк
Глава правления национализированного Сенс Банка Дмитрий Кузьмин уволился с должности, говорится в сообщении банка.
"Глава правления, господин Дмитрий Кузьмин, подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам, наблюдательный совет принял его отставку", – говорится в сообщении.
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"Наблюдательный совет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного руководителя как можно быстрее", – добавили в банке.
Временно исполняющей обязанности руководителя банка назначена заместитель главы правления Елена Зубченко. Ранее Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Минфина.
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- 20 июля 2023 года Национальный банк решил вывести Сенс Банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 июля Сенс Банк официально стал государственным, а 24 июля там назначили новых членов правления и наблюдательного совета.
- 24 июля в Офисе генпрокурора заявили, что экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства.
- В начале августа Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка после национализации.
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