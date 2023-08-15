UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава национализированного Сенс Банка – уволился. Проработал три недели

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 09:38
Глава национализированного Сенс Банка – уволился. Проработал три недели - Фото
Фото - пресс-служба Сенс Банк

Глава правления национализированного Сенс Банка Дмитрий Кузьмин уволился с должности, говорится в сообщении банка.

"Глава правления, господин Дмитрий Кузьмин, подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам, наблюдательный совет принял его отставку", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Наблюдательный совет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного руководителя как можно быстрее", – добавили в банке.

Временно исполняющей обязанности руководителя банка назначена заместитель главы правления Елена Зубченко. Ранее Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Минфина.

Читайте также: Инвестгруппа Фиалы изучает возможность купить Сенс Банк: Мы потенциально заинтересованы

Наталия Софиенко
сенс банкДмитрий Кузьмин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 