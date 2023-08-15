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Голова націоналізованого Сенс Банку – звільнився. Пропрацював три тижні

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 09:38
Голова націоналізованого Сенс Банку – звільнився. Пропрацював три тижні - Фото
Фото - пресслужба Сенс Банк

Голова правління націоналізованого Сенс Банку Дмитро Кузьмін звільнився з посади, сказано у повідомленні банку.

"Голова правління, пан Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин, наглядова рада прийняла його відставку", – сказано у повідомленні.

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"Наглядова рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного керівника якнайшвидше", – додали в банку.

Тимчасово виконуючою обов’язки керівника банку призначена заступниця голови правління Олена Зубченко. Раніше Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.

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Наталія Софієнко
сенс банкДмитро Кузьмін
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