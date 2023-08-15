Голова націоналізованого Сенс Банку – звільнився. Пропрацював три тижні
15.08.2023, 09:38
Фото - пресслужба Сенс Банк
Голова правління націоналізованого Сенс Банку Дмитро Кузьмін звільнився з посади, сказано у повідомленні банку.
"Голова правління, пан Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин, наглядова рада прийняла його відставку", – сказано у повідомленні.
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"Наглядова рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного керівника якнайшвидше", – додали в банку.
Тимчасово виконуючою обов’язки керівника банку призначена заступниця голови правління Олена Зубченко. Раніше Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.
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- 20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня там призначили нових членів правління та наглядової ради. Головою правління АТ "Сенс Банк" було визначено Дмитра Кузьміна.
- 24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства.
- На початку серпня Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку після націоналізації.
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