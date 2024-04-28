НБУ не покупает валюту на межбанке вторую неделю подряд
С 22 по 26 апреля Национальный банк Украины не покупал валюту на межбанке. При этом НБУ продал $532,35 млн. Об этом свидетельствуют данные статистики НБУ.
За предыдущую рабочую неделю Нацбанк продал $532,35 млн, что на $162,75 млн меньше, чем на прошлой неделе.
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При этом за этот период НБУ ничего не покупал, вторую неделю подряд.
В целом с начала года Нацбанк продал $7,992 млрд, в то время как купил $104,6 млн.
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- 25 апреля Национальный банк решил снизить учетную ставку на один процентный пункт до 13,5%. Решение связано с возобновлением финансовой помощи со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов и ослаблением ценового давления.