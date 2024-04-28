НБУ не покупает валюту на межбанке вторую неделю подряд

С начала года Нацбанк продал $7,992 млрд, тогда как купил $104,6 млн

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С 22 по 26 апреля Национальный банк Украины не покупал валюту на межбанке. При этом НБУ продал $532,35 млн. Об этом свидетельствуют данные статистики НБУ.

За предыдущую рабочую неделю Нацбанк продал $532,35 млн, что на $162,75 млн меньше, чем на прошлой неделе.

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При этом за этот период НБУ ничего не покупал, вторую неделю подряд.

В целом с начала года Нацбанк продал $7,992 млрд, в то время как купил $104,6 млн.

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