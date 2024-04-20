Нацбанк вдвое увеличил продажу валюты на межбанке

С 15 по 19 апреля Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $695,10 млн

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

В течение недели, с 15 по 19 апреля, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $695,10 млн, свидетельствуют данные Нацбанка.

За этот период НБУ ничего не покупал.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $318,05 млн.

Почти за четыре месяца 2024 года НБУ на межбанке:

купил $104,63 млн;

продал $7460,26 млн;

чистая продажа валюты составила $7355,63 млн.

Неделю назад Нацбанк купил $1,25 млн, а продал $378,30 млн.

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 39,7879 грн/$, что является новым историческим максимумом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ