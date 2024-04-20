Нацбанк удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

З 15 по 19 квітня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Протягом тижня, з 15 по 19 квітня, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн, свідчать дані Нацбанку.

За цей період НБУ нічого не купував.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.

Майже за чотири місяці 2024 року НБУ на міжбанку:

купив $104,63 млн;

продав $7460,26 млн;

чистий продаж валюти становив $7355,63 млн.

Тиждень тому Нацбанк купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн.

Національний банк України на 22 квітня установив курс долара на рівні 39,7879 грн/$, що є новим історичним максимумом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ