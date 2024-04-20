Нацбанк удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку
Протягом тижня, з 15 по 19 квітня, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн, свідчать дані Нацбанку.
За цей період НБУ нічого не купував.
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.
Майже за чотири місяці 2024 року НБУ на міжбанку:
купив $104,63 млн;
продав $7460,26 млн;
чистий продаж валюти становив $7355,63 млн.
Тиждень тому Нацбанк купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн.
- Національний банк України на 22 квітня установив курс долара на рівні 39,7879 грн/$, що є новим історичним максимумом.
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