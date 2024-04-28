НБУ не купує валюту на міжбанку другий тиждень поспіль

Від початку року Нацбанк продав $7,992 млрд, тоді як купив $104,6 млн

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З 22 по 26 квітня Національний банк України не купував валюту на міжбанку. При цьому НБУ продав $532,35 млн. Про це свідчать дані статистики НБУ.

За попередній робочий тиждень Нацбанк продав $532,35 млн, що на $162,75 млн менше, ніж минулого тижня.

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При цьому, за цей період НБУ нічого не купував, другий тиждень поспіль.

Загалом від початку року Нацбанк продав $7,992 млрд, тоді як купив $104,6 млн.

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