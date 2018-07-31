НБУ поддержал гривню, вышел с интервенцией

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,8611 грн/долл

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Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 31 июля, $28,1 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $46,7 млн по курсу от 26,8 грн/долл до 26,88 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 26,86 грн/долл до 26,88 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8611 грн/долл, сообщает НБУ.

Ранее сегодня в Нацбанке назвали причины, по которым снижается курс гривни. Среди них: перечисление дивидендов за границу, выход нерезидентов из ОВГЗ, возврат НДС.

С прошлого понедельника официальный курс гривни в паре долларом упал на 1,2% - с 26,45 грн до 26,76 грн. Наличный доллар подорожал почти на 50 копеек - до 26,96 грн.