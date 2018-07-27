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Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на оборону
27.07.2018, 08:11

Украина стала ближе к новому траншу МВФ

Украина стала ближе к новому траншу МВФ

МВФ одобрил план Украины по Антикоррупционному суду

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда. Благодаря этому повысилась вероятность получения нового транша. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера МВФ. 

"Как только принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе МВФ", - сообщили в Фонде.

При этом в МВФ заявляют, что решения вопроса Антикоррупционного суда еще недостаточно для гарантированного получения следующего транша МВФ.

"Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается", - добавили в Фонде

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 

28 июня закон о запуске Антикоррупционного суда вступил в силу.

Ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина и МВФ близки к согласованию вопроса цен на газ.

Как заявляет Совет по финансовой стабильности, восстановление активного сотрудничества с МВФ является крайне важным для макрофинансовой стабильности.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

 

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Теги: антикоррупционный суд, МВФ
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