Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Закрытие дела Кернеса: Совет судей соберет внеочередное заседание
13.08.2018, 14:50

В Goldman Sachs рассказали о последствиях обвала турецкой лиры

В Goldman Sachs рассказали о последствиях обвала турецкой лиры

Риск обвала рынков вслед за турецкой лирой невелик, считают американские банкиры

Риск цепной реакции вслед за падением курса турецкой лиры маловероятен. К стакому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Они отмечают, что волатильность валют развивающихся рынков - за исключением российского рубля - сейчас довольно низка.

На сегодняшних торгах исторического минимума достигли также индийская рупия.

Ранее сегодня сообщалось, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Иран, Украина, а также РФ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: курс, Goldman Sachs, лира
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 