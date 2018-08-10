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10.08.2018, 08:08

Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес

Оксана Продан
Оксана Продан
Народный депутат, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця»

Почему драконовские штрафы - это один из главный очагов коррупции

Предприниматели со всей Украины все чаще жалуются на давление в связи с проверками соблюдения трудового законодательства. Нарушения в этой сфере, явные или мнимые, наказываются драконовскими штрафами – от 96 тысяч гривен и выше.

География жалоб предпринимателей очень широка: Киев, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий, Волынь, Львов, Черновцы, Закарпатье, Житомир и Одесса.

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Что нужно сделать, чтобы снизить давление на бизнес?

Коррупция = хищник

Коррупцию не зря часто сравнивают со спрутом – этот морской хищник очень хитер и изворотлив. В случае опасности он может, как ящерица, просто отбросить свое щупальце, и на его месте вскоре вырастет новое. Чтобы его победить, необходимо поразить его мозг.

Как это связано с коррупцией? Как по мне, это наиболее эффективная модель борьбы с ней – как и в случае со спрутом, нужно достать ее мозг. Ловить и наказывать чиновников, конечно же надо, но это может продолжаться до бесконечности, если коррупционные условия, мозг спрута, заложены в законодательстве.

Что провоцирует коррупцию? Запрещающие штрафы, которые нереально оплатить. Они стимулируют поиск “решений вопросов” за более приемлемую сумму. Вот вам и идеальная среда для коррупции. Так сказать, коррупционный спрут, когда предпринимателей посадили на «крючок», и могут делать с ними все, что хотят.

Где же мозг этой коррупционной схемы?

Два очага.

Первый – постановления правительства №96 и №295, которые определяют полномочия Гоструда и порядок контроля за трудовым законодательством.

Второй – драконовские, от 96 000 грн. и выше, штрафы за нарушения.

В поисках здравого смысла

Чтобы системно решить проблему с коррупцией в этой сфере, необходимо отменить либо пересмотреть данные корупциогенные постановления, а также соответствующие приказы Минсоцполитики (№866 от 24 апреля 2017 года и №1338 от 18 августа 2017 года). На то есть более чем веские причины – они противоречат Конституции и нормам целого ряда законов, а именно: «О государственной службе», «О местном самоуправлении» и «О предотвращении коррупции».

За снижение штрафов уже подписались более шестидесяти депутатов. К парламенту обратились местные советы, а также десятки предпринимательских объединений. Верховная Рада должна вначале новой сессии снизить штрафы для работодателей, поддержав соответствующий законопроект (5711), который уже прошел рассмотрение в профильном комитете.

Если максимальный штраф за незаконную вырубку леса составляет 5100 грн, то за нарушение трудового законодательства – минимум 96 000 грн. Максимальное наказание – 320 000 гривен.

Это бьет в первую очередь не по олигархам, а по малому и среднему бизнесу. Потому как крупный бизнес может найти способ отбиться от претензий чиновников. Для большинства предпринимателей – как ФОПов, так и малых компаний – такие суммы сродни смертной казни.

Оксана Продан,
народный депутат,
глава Всеукраинского объединения
малого и среднего бизнеса «Фортеця» 

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Теги: проверки бизнеса, штрафы
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