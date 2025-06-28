Уоррен Баффетт передал $6 млрд на благотворительность – крупнейшее пожертвование за 20 лет

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Американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал еще $6 млрд в виде акций своей компании Berkshire Hathaway пяти благотворительным организациям. Об этом сообщает Reuters.

Это самое крупное ежегодное пожертвование бизнесмена за все время, с тех пор как он начал заниматься благотворительностью почти 20 лет назад.

Таким образом, Баффетт передал 9,43 млн акций Фонду Билла и Мелинды Гейтс, более 943 000 акций Фонду Сьюзан Томпсон Баффетт и еще по 660 000 акций трем фондам, которыми руководят его дети – Фонду Говарда Баффетта, Фонду Sherwood и Фонду NoVo.

В общей сложности миллиардер уже передал на благотворительность более $60 млрд. После последних пожертвований он опустился с пятого на шестое место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes.