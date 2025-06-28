Уоррен Баффетт передал $6 млрд на благотворительность – крупнейшее пожертвование за 20 лет
Американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал еще $6 млрд в виде акций своей компании Berkshire Hathaway пяти благотворительным организациям. Об этом сообщает Reuters.
Это самое крупное ежегодное пожертвование бизнесмена за все время, с тех пор как он начал заниматься благотворительностью почти 20 лет назад.
Таким образом, Баффетт передал 9,43 млн акций Фонду Билла и Мелинды Гейтс, более 943 000 акций Фонду Сьюзан Томпсон Баффетт и еще по 660 000 акций трем фондам, которыми руководят его дети – Фонду Говарда Баффетта, Фонду Sherwood и Фонду NoVo.
В общей сложности миллиардер уже передал на благотворительность более $60 млрд. После последних пожертвований он опустился с пятого на шестое место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes.
В то же время у Баффета все еще осталось около 13,8% акций Berkshire Hathaway. Его состояние до последних пожертвований составляло $152 млрд.
В прошлом году Баффетт изменил свое завещание, указав, что 99,5% его состояния, оставшегося после его смерти, должны быть переданы благотворительному фонду, который будет контролироваться его детьми.
У них будет около десяти лет, чтобы распределить деньги, и они должны будут единогласно решить, куда они пойдут.
Компания Berkshire Hathaway, которую Баффетт возглавляет с 1965 года, владеет около 200 предприятиями, среди которых страховая компания GEICO, железная дорога BNSF, а также долями в Apple, American Express и других корпорациях.
- В 2025 году состояние Баффета увеличилось на $11,5 млрд, в то время как другие миллиардеры потеряли 500 млрд долларов из-за новых тарифов и падения рынка.