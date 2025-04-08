Уоррен Баффетт увеличил состояние на $11,5 млрд, несмотря на падение среди миллиардеров

В 2025 году Баффетт увеличил состояние на $11,5 млрд, тогда как другие миллиардеры потеряли $500 млрд из-за новых пошлин и падения рынка

Уоррен Баффетт. Фото: EPA

Несмотря на значительное падение рынка после объявления новых пошлин президентом Дональдом Трампом, Уоррен Баффетт стал одним из немногих в рейтинге самых богатых людей мира, кто смог нарастить состояние. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно Bloomberg Billionaires Index, с начала года Баффетт увеличил свой капитал на $11,5 млрд до $153,5 млрд. Хотя со 2 апреля, когда его состояние достигло пятилетнего максимума, он потерял $14,5 млрд, Баффетт все равно остается на четвертом месте среди самых богатых людей мира. Из топ-20 рейтинга только он и наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс (добавившая $1,8 млрд) смогли улучшить свои позиции.

В то же время другие миллиардеры понесли колоссальные потери: всего 500 самых богатых человек мира потеряли более $500 млрд всего через два дня после новости о новых пошлинах. Наибольший удар пришелся на Илона Маска — он потерял $134,7 млрд, а его состояние упало ниже $300 млрд впервые с ноября.

Акции компании Баффетта – Berkshire Hathaway – упали на 8,8% со 2 апреля, но это все равно меньше, чем падение S&P 500, которое составило 10,7%. Такая устойчивость объясняется тем, что страхование имущества и ответственности, одно из ключевых направлений Berkshire, менее чувствительно к колебаниям глобальной торговли. Также есть ожидание, что Баффетт может воспользоваться кризисом для выгодных приобретений — хотя в последнее время он в основном продавал, в частности, уменьшил свои доли в Apple и Bank of America, чьи акции существенно подешевели.