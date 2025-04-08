Воррен Баффетт збільшив статки на $11,5 млрд попри падіння серед мільярдерів

У 2025 році Баффетт збільшив статки на $11,5 млрд, тоді як інші мільярдери втратили $500 млрд через нові мита та падіння ринку

Воррен Баффетт. Фото: EPA

Попри значне падіння ринку після оголошення нових мит президентом Дональдом Трампом, Воррен Баффетт став одним із небагатьох у рейтингу найбагатших людей світу, хто зміг наростити статки. Про це пише Bloomberg.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, з початку року Баффетт збільшив свій капітал на $11,5 млрд, до $153,5 млрд. Хоча з 2 квітня, коли його статки досягли п’ятирічного максимуму, він втратив $14,5 млрд, Баффетт все одно залишається на четвертому місці серед найбагатших людей світу. Із першої двадцятки рейтингу лише він і спадкоємиця L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Маєрс (яка додала $1,8 млрд) змогли покращити свої позиції.

Водночас інші мільярдери зазнали колосальних втрат: загалом найбагатші 500 людей світу втратили понад $500 млрд лише за два дні після новини про нові мита. Найбільший удар припав на Ілона Маска — він втратив $134,7 млрд, а його статки впали нижче $300 млрд вперше з листопада.

Акції компанії Баффетта — Berkshire Hathaway — впали на 8,8% із 2 квітня, але це все одно менше, ніж падіння S&P 500, яке становило 10,7%. Така стійкість пояснюється тим, що страхування майна та відповідальності, один із ключових напрямів Berkshire, менш чутливе до коливань глобальної торгівлі. Також є очікування, що Баффетт може скористатися кризою для вигідних придбань — хоча останнім часом він здебільшого продавав, зокрема зменшив свої частки в Apple та Bank of America, чиї акції суттєво подешевшали.