Маск та інші мільярдери втратили $208 млрд за день через нові мита Трампа – Bloomberg

У четвер, 3 квітня, 500 найбагатших людей світу спостерігали, як їхні статки скоротилися на загальну суму $208 мільярдів

Ілон Маск (Фото: EPA)

У четвер 500 найбагатших людей світу втратили в сукупності $208 млрд через нові широкомасштабні торговельні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом. Це спричинило різке падіння світових ринків і стало четвертим за масштабом денним обвалом у 13-річній історії Bloomberg Billionaires Index, пише Bloomberg.

Найбільших втрат зазнали американські мільярдери. Засновник Meta Марк Цукерберг втратив $17,9 млрд — найбільше в грошовому вираженні. Акції Meta впали на 9%. Іще в січні-лютому компанія демонструвала стрімке зростання, але відтоді її котирування знизилися майже на 28%.

Засновник Amazon Джефф Безос втратив $15,9 млрд після того, як акції компанії просіли на 9% — найбільше з квітня 2022 року.

Ілон Маск також втратив $11 млрд за день і вже $110 млрд з початку року. Попри сподівання, що Tesla виграє від мит завдяки локальному виробництву, акції компанії впали на 5,5% після офіційного оголошення тарифів.

Серед інших великих втрат:

Тобі Лютке, CEO Shopify — мінус $1,5 млрд (-17%), оскільки акції компанії обвалилися на 20% через залежність від імпорту.

Ернест Гарсія III, CEO Carvana — мінус $1,4 млрд. Акції продавця вживаних авто впали на 20%.

Бернар Арно, глава LVMH — мінус $6 млрд. ЄС готується до 20% тарифу на експорт до США, що боляче вдарить по люксових брендах Dior, Bulgari, Loro Piana.

Чжан Цун’юань, засновник китайської Huali Group — мінус $1,2 млрд після оголошення про додаткові 34% мита на китайське взуття.

Цікаво, що в день масових втрат єдиним регіоном із позитивною динамікою став Близький Схід, а мексиканський мільярдер Карлос Слім навіть збільшив свій капітал на 4% (до $85,5 млрд) завдяки тому, що Мексика не потрапила до списку країн, на які поширюються нові мита.