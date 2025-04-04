Маск и другие миллиардеры потеряли $208 млрд за день из-за новых пошлин Трампа – Bloomberg

В четверг, 3 апреля, 500 самых богатых людей мира наблюдали, как их состояние сократилось на общую сумму $208 миллиардов

Илон Маск (Фото: EPA)

В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $208 млрд из-за новых широкомасштабных торговых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Это повлекло за собой резкое падение мировых рынков и стало четвертым по масштабу дневным обвалом в 13-летней истории Bloomberg Billionaires Index, пишет Bloomberg.

Наибольшие потери понесли американские миллиардеры. Основатель Meta Марк Цукерберг потерял $17,9 млрд — больше всего в денежном выражении. Акции Meta упали на 9%. Еще в январе-феврале компания демонстрировала стремительный рост, но с тех пор ее котировки снизились почти на 28%.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял $15,9 млрд после того, как акции компании просели на 9% — больше всего с апреля 2022 года.

Илон Маск также потерял $11 млрд за день и уже $110 млрд с начала года. Несмотря на надежду, что Tesla выиграет от пошлин благодаря локальному производству, акции компании упали на 5,5% после официального объявления тарифов.

Среди других больших потерь:

Тоби Лютке, CEO Shopify — минус $1,5 млрд (-17%), поскольку акции компании обвалились на 20% из-за зависимости от импорта.

Эрнест Гарсия III, CEO Carvana – минус $1,4 млрд. Акции продавца подержанных авто упали на 20%.

Бернар Арно, глава LVMH – минус $6 млрд. ЕС готовится к 20% тарифу на экспорт в США, что больно ударит по люксовым брендам Dior, Bulgari, Loro Piana.

Чжан Цунъюань, основатель китайской Huali Group – минус $1,2 млрд после объявления о дополнительных пошлинах на китайскую обувь 34%.

Интересно, что в день массовых потерь единственным регионом с положительной динамикой стал Ближний Восток, а мексиканский миллиардер Карлос Слим даже увеличил свой капитал на 4% (до $85,5 млрд) благодаря тому, что Мексика не попала в список стран, на которые распространяются новые пошлины.