Воррен Баффетт передав $6 млрд на благодійність – найбільша пожертва за 20 років

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Американський інвестор і мільярдер Воррен Баффетт пожертвував ще $6 млрд у вигляді акцій своєї компанії Berkshire Hathaway п’яти благодійним організаціям. Про це пише Reuters.

Це найбільша щорічна пожертва бізнесмена за весь час, відколи він почав займатися благодійністю майже 20 років тому.

Так, Баффетт передав 9,43 млн акцій Фонду Білла і Мелінди Гейтс, понад 943 000 акцій Фонду Сьюзан Томпсон Баффетт та ще по 660 000 акцій трьом фондам, які очолюють його діти – Фонду Говарда Баффетта, Фонду Sherwood і Фонду NoVo.

Загалом мільярдер уже передав на благодійність понад $60 млрд. Після останніх пожертвувань він опустився з пʼятої на шосту позицію у світовому рейтингу мільярдерів за версією Forbes.

Водночас у Баффетта все ще залишилося близько 13,8% акцій Berkshire Hathaway. Його статки до останніх пожертвувань становили $152 млрд.

Минулого року Баффетт змінив свій заповіт, де зазначив, щоб 99,5% статків, що залишаться після його смерті, передали благодійному фонду, який контролюватимуть його діти.

Вони матимуть близько 10 років, щоб розподілити гроші, і повинні будуть вирішити, куди вони підуть, одноголосно.

Компанія Berkshire Hathaway, яку Баффетт очолює з 1965 року, володіє близько 200 бізнесами, серед яких страховик GEICO, залізниця BNSF, а також частки в Apple, American Express та інших корпораціях.