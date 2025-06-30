Канада отменила новый налог после угроз Трампа
Канада отказалась от нового налога на доходы крупных технологических компаний, полученные от цифровых услуг (Digital Services Tax), ради торговых переговоров со Соединенными Штатами Америки, сообщается на сайте канадского правительства.
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились продолжить переговоры о новом экономическом партнерстве с дедлайном до 21 июля 2025 года.
Налог, который должен был вступить в силу 30 июня, был анонсирован в 2020 году для налогообложения доходов технологических гигантов от канадских пользователей.
В сообщении подчеркивается, что Канада отдает предпочтение многосторонним соглашениям, касающимся налогообложения цифровых услуг.
"Отмена налога на цифровые услуги будет способствовать прогрессу в переговорах о новых экономических и оборонных отношениях с Соединенными Штатами и укрепит наши усилия по созданию рабочих мест и обеспечению процветания для всех канадцев", – заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.
- 27 июня Трамп заявил о немедленном прекращении торговых переговоров с Канадой из-за DST. Он назвал этот налог "вопиющим" и пригрозил Канаде новыми тарифами.
- Новый канадский налог должен был вступить в силу 30 июня. Он был установлен в размере 3% от цифровых доходов компаний, которые зарабатывают более $20 миллионов в календарном году от канадских пользователей. Он распространялся, в частности, на Amazon, Google, Meta и Apple, и должен был применяться к доходам, полученным с 2022 года.