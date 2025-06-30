Кредит Європа Банк изменил название

Украинский банк, входящий в международную группу Credit Europe Bank, был переименован вслед за материнской компанией

Фото: Credit Europe Bank N.V.

Кредит Европа Банк с 27 июня изменил название на Нексент Банк, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

"27 июня 2025 года Credit Europe Bank официально сменил название на Nexent Bank. Банк продолжает свое развитие под новым именем. Переход к Nexent Bank является стратегическим шагом на пути дальнейшей модернизации банковских услуг", – говорится в заявлении.

Кредит Європа Банк входил в международную банковскую группу Credit Europe Bank NV с головным офисом в Амстердаме, тоже сменившей название на Nexent Bank NV. Банк входит в шестой десяток крупнейших банков Украины по размеру активов, составляющих на 1 мая 2025 года 1,2 млрд грн.

Nexent – это композитное название, образованное сочетанием нескольких элементов: Next (следующий, будущий), X (символ связи) и -ent (окончание, означающее присутствие, сущность).

В сообщении Nexent поясняется, что банк работает на важных европейских рынках, и новая унифицированная международная идентичность призвана отражать общие ценности во всех регионах присутствия.

Конечными бенефициарами Nexent являются граждане Турции Гусну Мустафа Озегин, Мурат Озегин и Октай Айсекан Озегин.