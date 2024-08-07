Укргазбанк сменил бренд и логотип
Один из крупнейших украинских банков государственный Укргазбанк сменил бренд и логотип. Теперь в своих коммуникациях он будет использовать написание "UGB эко банк страны" и зеленый логотип вместо бело-синего, сообщила пресс-служба банка.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
При этом Укргазбанк не изменил свое юридическое название.
"Укргазбанк является универсальным банком, поэтому мы отошли от слова "газ" в новом позиционировании, поскольку оно, во-первых, ограничивало восприятие бренда, во-вторых, конфликтовало с имиджем банка как эко банка", — говорится в объяснении банка.
В логотипе банка изображение пламени газа в логотипе заменили на зеленый лист, что также должно больше акцентировать внимание на экологической направленности банка и развитии зеленого банкинга.
"Наш бренд нуждался в обновлении айдентики и позиционирования. Мы сохранили его ценности и уникальность как эко банка и добавили динамики и новых смыслов, чтобы быть более современными и понятными для наших клиентов и международных партнеров", — сказала Ярослава Титова, директор департамента корпоративных коммуникаций Укргазбанка.
- Укргазбанк – четвертый в Украине по активам после ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
- Он был основан в 1993 году под названием Хаджибэй. В 1995 году его переименовали в Интергазбанк, а в 1997 году – в Укргазбанк.
- В кризис 2008-2009 года Укргазбанк был национализирован вместе с банком "Киев" и Родовид Банком.