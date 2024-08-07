Четвертый по величине банк Украины будет развиваться под названием UGB

Фото: Укргазбанк

Один из крупнейших украинских банков государственный Укргазбанк сменил бренд и логотип. Теперь в своих коммуникациях он будет использовать написание "UGB эко банк страны" и зеленый логотип вместо бело-синего, сообщила пресс-служба банка.

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При этом Укргазбанк не изменил свое юридическое название.

"Укргазбанк является универсальным банком, поэтому мы отошли от слова "газ" в новом позиционировании, поскольку оно, во-первых, ограничивало восприятие бренда, во-вторых, конфликтовало с имиджем банка как эко банка", — говорится в объяснении банка.

В логотипе банка изображение пламени газа в логотипе заменили на зеленый лист, что также должно больше акцентировать внимание на экологической направленности банка и развитии зеленого банкинга.

Старое лого и бренд (Фото: Укргазбанк)

"Наш бренд нуждался в обновлении айдентики и позиционирования. Мы сохранили его ценности и уникальность как эко банка и добавили динамики и новых смыслов, чтобы быть более современными и понятными для наших клиентов и международных партнеров", — сказала Ярослава Титова, директор департамента корпоративных коммуникаций Укргазбанка.