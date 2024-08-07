Укргазбанк змінив бренд і логотип
Один із найбільших українських банків державний Укргазбанк змінив бренд і логотип. Відтепер у своїх комунікаціях він використовуватиме написання "UGB еко банк країни" і зелений логотип замість біло-синього, повідомила пресслужба банку.
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Водночас Укргазбанк не змінив свою юридичну назву.
"Укргазбанк є універсальним банком, тому ми відійшли від слова "газ" у новому позиціюванні, оскільки воно, по-перше, обмежувало сприйняття бренду, по-друге, конфліктувало з іміджем банку як еко банку", – йдеться в поясненні банку.
У логотипі банку зображення полум’я газу в логотипі змінили на зелений листок, що також має більше акцентувати на екологічній спрямованості банку та розвитку зеленого банкінгу.
"Наш бренд потребував оновлення айдентики та позиціювання. Ми зберегли його цінності та унікальність як еко банку та додали динаміки і нових сенсів, щоб бути більш сучасними та зрозумілими для наших клієнтів та міжнародних партнерів", – сказала Ярослава Тітова, директорка департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку.
- Укргазбанк – четвертий в Україні за активами після ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.
- Він був заснований у 1993 році під назвою Хаджибей. У 1995 році його перейменували на Інтергазбанк, а у 1997 році – на Укргазбанк.
- Під час кризи 2008-2009 року Укргазбанк був націоналізований разом із банком "Київ" і Родовід Банком.