Кредит Європа Банк змінив назву

Український банк, що входить до міжнародної групи Credit Europe Bank, перейменували слідом за материнською компанією

Фото: Credit Europe Bank N.V.

Кредит Європа Банк з 27 червня змінив назву на Нексент Банк, повідомила пресслужба фінустанови.

"27 червня 2025 року Кредит Європа Банк офіційно змінив назву на Нексент Банк. Банк продовжує свій розвиток під новим іменем. Перехід до Нексент Банк – це стратегічний крок на шляху подальшої модернізації банківських послуг", – йдеться в заяві.

Кредит Європа Банк входив до міжнародної банківської групи Credit Europe Bank N.V. з головним офісом в Амстердамі, що також змінила назву на Nexent Bank N.V. Банк входить в Україні до шостого десятка за розміром активів, на 1 травня 2025 року вони становили 1,2 млрд грн.

Nexent – це композитна назва, створена з поєднання кількох елементів: Next (наступний, майбутній), X (символ зв'язку) та -ent (закінчення, що означає присутність, суть).

У повідомленні Nexent пояснюється, що банк працює на важливих європейських ринках, і нова уніфікована міжнародна ідентичність покликана відображати спільні цінності в усіх регіонах присутності.

Кінцеві бенефіціари Nexent – громадяни Туреччини Гусну Мустафа Озєгін, Мурат Озегін та Октай Айсекан Озєгін.