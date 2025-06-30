Финальный сезон "Игры в кальмара" обвалил акции связанных с сериалом компаний
Акции южнокорейских компаний, связанных с производством финального сезона сериала "Игра в кальмара", вышедшего на Netflix 27 июня, резко упали из-за сдержанной реакции зрителей. Об этом пишет Bloomberg.
Больше всего пострадало развлекательное агентство Artist. Акции компании упали на 21%, поскольку ее основным акционером является актер Ли Чон Чже, который играет главную роль в сериале.
Акции дочерней компании Artist Studio упали на 24%, а Dexter Studios, производителя визуальных эффектов, который работал над сериалом, снизились на 8,5%.
Несмотря на то, что третий сезон возглавил мировой рейтинг Netflix во многих странах, зрители встретили его неоднозначно. На платформе Rotten Tomatoes профессиональные критики оценили сезон на 83% положительных отзывов, в то время как обычные зрители – только на 51%.
Южнокорейский критик Ким Хён Сик объяснил, что многие критические замечания вызвала развязка сериала, поскольку она не совпала с ожиданиями некоторых зрителей.
"Трудно превзойти первый сезон – он стал мировой сенсацией", — подчеркнул Сик.
Вышедший впервые в 2021 году, сериал "Squid Game" стал культурным феноменом благодаря сочетанию социальной критики и захватывающего сюжета.
Этот сериал до сих пор остается самым популярным на Netflix за всю историю. Первые два сезона посмотрели более 600 миллионов раз.
- Второй сезон "Игры в кальмара" также обвалил акции южнокорейских компаний.