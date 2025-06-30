Финальный сезон "Игры в кальмара" обвалил акции связанных с сериалом компаний

Третий сезон "Игры в кальмара" повлиял на акции компаний, связанных с производством сериала

Фото: "Игра в кальмара" / кадр из сериала

Акции южнокорейских компаний, связанных с производством финального сезона сериала "Игра в кальмара", вышедшего на Netflix 27 июня, резко упали из-за сдержанной реакции зрителей. Об этом пишет Bloomberg.

Больше всего пострадало развлекательное агентство Artist. Акции компании упали на 21%, поскольку ее основным акционером является актер Ли Чон Чже, который играет главную роль в сериале.

Акции дочерней компании Artist Studio упали на 24%, а Dexter Studios, производителя визуальных эффектов, который работал над сериалом, снизились на 8,5%.