Канада скасувала новий податок після погроз Трампа

Доходи Google та інших технологічних гігантів у Канаді поки що не будуть оподатковуватися, як планувалося

Марк Карні і Дональд Трамп (Фото: EPA / LUDOVIC MARIN)

Канада відмовилася від нового податку на доходи великих технологічних компаній, отримані від цифрових послуг (Digital Services Tax), заради торговельних переговорів зі Сполученими Штатами Америки, повідомляється на сайті канадського уряду.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп домовилися продовжити переговори щодо нового економічного партнерства з дедлайном до 21 липня 2025 року.

Податок, який мав розпочати діяти 30 червня, був анонсований у 2020 році для оподаткування доходів технологічних гігантів від канадських користувачів.

У повідомленні наголошується, що Канада віддає перевагу багатостороннім угодам, пов'язаним з оподаткуванням цифрових послуг.

"Скасування податку на цифрові послуги сприятиме прогресу в переговорах про нові економічні та безпекові відносини зі Сполученими Штатами і посилить нашу роботу зі створення робочих місць і забезпечення процвітання для всіх канадців", – сказав міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань.