НБУ обновил дизайн 20-гривневой банкноты - фото

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Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривень образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что новая банкнота будет введена в обращение 25 сентября этого года.

После введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые, уточнили в НБУ.

Планируется, что обновленными банкнотами Нацбанк постепенно будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года.

По словам директора департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, в первую очередь планируется изготовить и ввести в наличный оборот около 5 млн обновленных банкнот.

По данным регулятора, в связи с износом банкнот ежегодно изымается около 800 млн штук всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривень. В прошлом году Нацбанк изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд грн, в том числе банкнот номиналом 20 гривень (72 млн штук на сумму почти 1,5 млрд грн).