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Боты:
03.07.2018, 17:52

Вклады в валюте могут лишить гарантий государства

Вклады в валюте могут лишить гарантий государства

Глава ФГВФЛ за отмену гарантий по валютным депозитам

Государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты - сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин.

Об этом пишет finclub.

«Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное пожелание каждого. Но я вообще считают, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%», — сообщил Ворушилин.

При этом он сказал, когда стоит ожидать повышение гарантий по вкладам.

«Очень надеюсь, что осенью внесем законопроект в сессионный зал (о повышении институциональной способности ФГВФЛ). И в этом законопроекте надеемся прописать все необходимые позиции, чтобы Фонд был более мощным. И мы понимаем, что для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам… Думаю, что мы в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нам нужны скоординированные действия всех — и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда», — добавил Ворушилин.

Напомним, на этой недели имущество лопнувших банков выставят на торги на 7,6 млрд.

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Теги: фгвфл, депозит, валюта
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