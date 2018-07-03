Вклады в валюте могут лишить гарантий государства

Глава ФГВФЛ за отмену гарантий по валютным депозитам

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Государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты - сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин.

Об этом пишет finclub.

«Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное пожелание каждого. Но я вообще считают, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%», — сообщил Ворушилин.

При этом он сказал, когда стоит ожидать повышение гарантий по вкладам.

«Очень надеюсь, что осенью внесем законопроект в сессионный зал (о повышении институциональной способности ФГВФЛ). И в этом законопроекте надеемся прописать все необходимые позиции, чтобы Фонд был более мощным. И мы понимаем, что для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам… Думаю, что мы в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нам нужны скоординированные действия всех — и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда», — добавил Ворушилин.

Напомним, на этой недели имущество лопнувших банков выставят на торги на 7,6 млрд.