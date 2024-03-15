С начала 2024 года первая криптовалюта подорожала более чем на 34%. Bitcoin стал восьмым по размеру активом в мире. Его рыночная капитализация составила $1,42 трлн.

В начале недели, 11 марта, криптовалюта Bitcoin (BTC) подорожала на 5,5% – до $72 888. Такая стоимость была отмечена как новый исторический максимум. К середине недели, 13 марта, цена ВТС выросла еще на 1,92% и составила $73 295. В дальнейшем опрошенные LIGA.net эксперты прогнозируют дальнейший рост ВТС до $80 000.

Причины роста

170-процентное ралли BTC началось с середины октября 2023 года. Тогда впервые с мая 2022 стоимость Bitcoin превысила $35 тысяч.

Такая тенденция к росту объясняется несколькими факторами. Первое из них – сообщение о согласии Комиссии по ценным бумагам США (SEC) одобрить запуск спотовых Bitcoin-ETF (Exchange-Traded Fund, Биржевой инвестиционный фонд). Они появились 16 октября в прошлом году. Именно в этот момент прошел старт.

Bitcoin практически непрерывно дорожал на этой новости до момента официального одобрения SEC в ночь с 10 на 11 января 2024 года. Рост за три месяца составил 80% с $27 000 до $49 000", – отмечает в комментарии LIGA.net CO-CEO, основатель компании SpiceProp Наталья Бойко.

Одобрение ETF для спотового биткоина повысило спрос и помогло расширить доступность Bitcoin. Новые ETF, как рассказал LIGA.net региональный глава Binance в СЭЭ и Центральной Азии Кирилл Хомяков, уже привлекли миллиарды долларов инвестиций.

Приток капитала в ETF фонды главным драйвером роста биткоина сегодня называет LIGA.net и финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

"Это огромный капитал от людей даже незнакомых до этого с крипторынком. Потому что ETF – это фонд с классическим выпуском акций, правилами входа и выхода, знакомый инвесторам. Поэтому сейчас нет нужды идти на криптобиржу, чтобы купить Bitcoin, достаточно купить акции такого ETF фонда. С начала запуска этих ETF было привлечено 8,9 млрд с лидером BlackRock's iShares IBIT", – говорит Шевчишин.

Еще один фактор роста включился в феврале этого года. Инвесторы начали готовиться к халвингу в сети Bitcoin. Он назначен на апрель 2024 года.

Отметим, халвинг биткоина происходит примерно каждые четыре года. Это ключевое событие в криптообразовании. Во время нее вознаграждение за майнинг новых блоков на блокчейне Bitcoin уменьшается наполовину. Таким образом, снижается предложение новых BTC.

По словам Кирилла Хомякова, по сути, халвинги увеличивают дефицитность биткоина. Это может повлиять на спрос и дополнительно подкрепить нарратив о Bitcoin, как о цифровом золоте.

Уменьшение предложения новых BTC наряду с возросшим спросом обычно повышает стоимость криптовалюты.

"Исторически Bitcoin ощущал заметный рост цен в шесть месяцев после каждого события халвинга. Эта динамика цен подчеркивает реакцию рынка на уменьшение предложения новых BTC, с увеличенным спросом, что часто повышает стоимость криптовалюты", – говорит Кирилл Хомяков.

Интересно, что биткоин достигал новых исторических максимумов в каждом четырехлетнем периоде между предыдущими событиями халвинга. В цикле 2020-2024 годов новый исторический максимум был достигнут в октябре 2022 года, когда Bitcoin превысил отметку в $66 тыс.