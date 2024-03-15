З початку 2024 року перша криптовалюта подорожчала більш ніж на 34%. Bitcoin став восьмим за розміром активом у світі. Його ринкова капіталізація сягнула $1,42 трлн.

На початку тижня, 11 березня, криптовалюта Bitcoin (BTC) подорожчала на 5,5% – до $72 888. Така вартість була означена як новий історичний максимум. На середину тижня, 13 березня, ціна ВТС зросла ще на 1,92% і становила $73 295. Надалі опитані LIGA.net експерти прогнозують подальше зростання ВТС до $80 000.

Причини зростання

170-відсоткове ралі BTC почалось із середини жовтня 2023 року. Тоді вперше з травня 2022 року вартість Bitcoin перевищила $35 тисяч.

Така тенденція до зростання пояснюється кількома факторами. Перший з них – повідомлення про згоду Комісії з цінних паперів США (SEC) схвалити запуск спотових Bitcoin-ETF (Exchange-Traded Fund, Біржовий інвестиційний фонд). Вони з’явилися 16 жовтня минулого року. Саме у цей момент відбувся старт.

"Bitcoin практично безупинно дорожчав на цій новині до моменту офіційного схвалення SEC у ніч із 10 на 11 січня 2024 року. Зростання за три місяці сягнуло 80% з $27 000 до $49 000", – зазначає у коментарі LIGA.net CO-CEO, засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко.

Схвалення ETF для спотового біткоїна підвищило попит і допомогло розширити досяжність Bitcoin. Нові ETF, як розповів LIGA.net регіональний голова Binance в СЕЕ та Центральній Азії Кирило Хом'яков, уже залучили мільярди доларів інвестицій.

Приплив капіталу в ETF фонди головним драйвером зростання біткоїна на сьогодні називає LIGA.net і фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

"Це сила-силенна капіталу від людей навіть незнайомих до цього з крипторинком. Бо ETF – це фонд з класичним випуском акцій, правилами входу та виходу, який знайомий інвесторам. Тож зараз немає потреби йти на криптобіржу, щоб купити Bitcoin, достатньо купити акції такого ETF фонду. З початку запуску цих ETF було залучено 8,9 млрд, з лідером BlackRock’s iShares IBIT", – каже Шевчишин.

Ще один фактор зростання включився у лютому цього року. Інвестори почали готуватися до халвінгу в мережі Bitcoin. Він призначений на квітень 2024 року.

Зазначимо, халвінг біткоїна відбувається приблизно кожні чотири роки. Це ключова подія в криптосвіті. Під час неї винагорода за майнінг нових блоків на блокчейні Bitcoin зменшується наполовину. Таким чином знижується пропозиція нових BTC.

За словами Кирила Хом'якова, по суті, халвінги збільшують дефіцитність біткоїна. Це може вплинути на попит та додатково підкріпити наратив про Bitcoin, як про цифрове золото.

Зменшення пропозиції нових BTC наряду зі збільшеним попитом зазвичай підвищує вартість криптовалюти.

"Історично Bitcoin відчував помітне зростання цін у шість місяців після кожної події халвінгу. Ця динаміка цін підкреслює реакцію ринку на зменшення пропозиції нових BTC, зі збільшеним попитом, що часто підвищує вартість криптовалюти", – каже Кирило Хом’яков.

Цікаво, що біткоїн досягав нових історичних максимумів у кожному чотирирічному періоді між попередніми подіями халвінгу. У циклі 2020-2024 років новий історичний максимум був досягнутий у жовтні 2022 року, коли Bitcoin перевищив позначку в $66 тис.