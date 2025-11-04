Аграриям будет выплачено 127 миллионов гривен компенсации за украинскую технику
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утвердило выплату 126,9 миллионов гривен компенсации агропроизводителям, которые в сентябре приобрели 861 единицу сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства. Об этом сообщает Министерство экономики.
В сентябре 2025 года фермеры подали 541 заявку на возмещение части расходов на технику общей стоимостью более 609 миллионов гривен с учетом НДС. Программа предусматривает компенсацию в размере 25% от стоимости приобретенного оборудования.
Среди техники, которую покупали украинские аграрии, были сеялки, жатки, почвообрабатывающее оборудование, оборудование для ферм, автомобильные весы и другое оборудование украинских производителей.
"В рамках текущего этапа программы (с декабря 2024 г.) украинские машиностроители уже реализовали техники и оборудования на сумму почти 5 миллиардов гривен. Это более 7 000 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования, которые уже работают в фермерских хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях по всей стране. Компенсаций покупателям с декабря начислено более 1 миллиарда гривен", – сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
По его словам, государство планирует продолжать системную поддержку машиностроителей и аграриев через эту программу.
Чтобы воспользоваться программой в 2025 году, сельхозпроизводители должны подать заявку до 5 декабря. Право на компенсацию имеют только фермеры, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре.
- Программа частичной компенсации 15% стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование, произведенное в Украине со степенью локализации не менее 40%.
- Список техники, которую можно приобрести с компенсацией, опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Комментарии (0)